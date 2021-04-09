  • 20°C
香港時間 : 2021409日 (五) 04:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

問責最不重要

行政人員版 04:00 2021/04/09

分享：

台鐵在花蓮的出軌意外中，造成重大的人命傷亡。台鐵內部卻傳出「先把肇事責任推給監造商、施工商」，對話遭人截圖流出。

台北市長柯文哲在面書上說︰「當務之急，先解決當前的問題，並預防再度發生，最後才是追究責任。一旦順序錯了，錯誤只會重演，也不會有真相。」

我認同柯市長的說法，台鐵大概就是因為順序錯了，才意外頻生。上次發生重大事故，才不過3年前，當時是宜蘭的脫軌意外，造成18人死亡。我認為追究責任是最不重要的，因為對於已經發生了的事情，改變不了，對未發生的事情，也沒有多大的防範作用。

解決當前問題，有機會將負面影響減至最低。預防同樣事情發生，就是要從悲劇中總結經驗，為付出的沉重代價，賦予積極的意義。

唯獨是問責，其實沒有太大的意思，找到了代罪羔羊，其他人會認為事不關己，可以鬆一口氣，結果沒有動力去解決當前問題，也不會從中總結經驗，防止同樣事情發生。

問責文化還有一個嚴重的問題，就是讓員工為了避免負責，寧願少做少錯，不做不錯，不肯嘗試，不願冒險，不主動解決問題，只被動地聽指示。當公司充斥着這樣的文化時，表現只會每況愈下。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

最新專欄文章 更多

人間有晴 - 創業後目標只是生存？
2021/03/26
創業後目標只是生存？
人間有晴 - 失業率有機會見頂
2021/03/19
失業率有機會見頂
人間有晴 - 品牌最好避開敏感議題
2021/03/12
品牌最好避開敏感議題
人間有晴 - 疫情迫使走出舒適區
2021/03/05
疫情迫使走出舒適區
人間有晴 - 把「不可能」變成「可能」
2021/02/26
把「不可能」變成「可能」

下一篇文章

南豐辦井蓋展 不同代碼睇真D
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？