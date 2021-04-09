台鐵在花蓮的出軌意外中，造成重大的人命傷亡。台鐵內部卻傳出「先把肇事責任推給監造商、施工商」，對話遭人截圖流出。

台北市長柯文哲在面書上說︰「當務之急，先解決當前的問題，並預防再度發生，最後才是追究責任。一旦順序錯了，錯誤只會重演，也不會有真相。」

我認同柯市長的說法，台鐵大概就是因為順序錯了，才意外頻生。上次發生重大事故，才不過3年前，當時是宜蘭的脫軌意外，造成18人死亡。我認為追究責任是最不重要的，因為對於已經發生了的事情，改變不了，對未發生的事情，也沒有多大的防範作用。

解決當前問題，有機會將負面影響減至最低。預防同樣事情發生，就是要從悲劇中總結經驗，為付出的沉重代價，賦予積極的意義。

唯獨是問責，其實沒有太大的意思，找到了代罪羔羊，其他人會認為事不關己，可以鬆一口氣，結果沒有動力去解決當前問題，也不會從中總結經驗，防止同樣事情發生。

問責文化還有一個嚴重的問題，就是讓員工為了避免負責，寧願少做少錯，不做不錯，不肯嘗試，不願冒險，不主動解決問題，只被動地聽指示。當公司充斥着這樣的文化時，表現只會每況愈下。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》