透過買基金分散股票風險？ 一文睇清投資ETF及基金四大注意點

去年新經濟版塊、科網概念的交易所買賣基金（Exchange Trade Fund，ETF）升幅屢屢破頂，令投資ETF成為熱門話題。同一時間，市場上也有大大小小、包括互惠基金和單位信託基金在內的基金產品，究竟投資ETF和其他基金產品的時候要注意甚麼？

ETF VS互惠基金

ETF、互惠基金或單位信託基金是以集體投資的形式，投資同屬一個行業、地區或同一投資主題的股票，主動型的ETF及基金會由專業的基金經理選擇並管理，目標是在表現上跑贏行業指數或同業股票；被動型ETF及基金則被動地追蹤市場指數。

在ETF面世前， 基金主要以互惠基金或單位信託基金供投資者買賣，而且必須透過銀行或其他金融平台購買；ETF面世後，基金買賣普及化，當中ETF買賣與在公開市場股票買賣完全相同，因此今時今日ETF與傳統基金基本上只有交易方式的分別。傳統上投資者作長線投資會選擇基金，但現今基金買賣已較以往方便及高流動性；而ETF買賣與股票買賣沒有分別，不論短線或長線投資均有投資者選擇。

無論選擇ETF或基金，投資者都有四大因素不可忽略

1. 主動型及被動型同樣受大市走勢影響

被動型基金會跟隨指數走勢，在跌市時，基金經理甚少採取防守策略以減低損失，因此投資者買入前須衡量個人的風險承受能力；主動型基金則一般會因應市場變化而改變投資組合成份。市場上亦有反向基金予投資者在跌市時獲利，但由於涉及槓桿買賣，投資者必須留意當中的風險。

2. 基金與目標指數或價格的追蹤誤差

被動型基金即使打正旗號追蹤個別市場指數，由於所涉及追蹤模式、交易費用及支出各有不同，最終基金回報與指數回報或有出入。以追蹤A股的ETF為例，部分會採用全面複製策略，即是以實物持有所指定的A股股票，相關ETF的回報表現與A股股價升跌一致，因此追蹤誤差相對較少；至於另一批則為合成ETF，以衍生工具複製A股指數表現，升跌趨勢未必完全跟隨正股，所以投資者須留意這類合成ETF的追蹤誤差可能較大。不論ETF或其他基金的價格都受市場影響，而這亦包含在誤差內。

3. 滙率風險

投資ETF與基金同樣有機會面對滙率風險。港交所的ETF名單中，部份是投資香港市場並以港元結算，部份是投資美國市場但以人民幣結算。假如基準貨幣和交易貨幣並非相同，基金價值或會受滙率波動影響。例如一種以人民幣結算、投資美國市場的基金，如美元貶值，其回報便能夠受惠於人民幣升值。

4. 基金管理費

不同的基金各有不同比例及扣除方式的基金管理費，通常稱為「經常性開支比率」或「總開支比率」，投資者可參閱相關的基金便覽比較，衡量投資回報，避免被支出蠶食。

基金相比投資個別股票較能分散風險，但不代表必屬低風險，不少主動型基金或涉及衍生工具的基金是較高風險的投資產品。因此投資基金前，投資者必須認清自己風險承受狀況以及豐富自己的金融知識，打好投資基礎。



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