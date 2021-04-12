倫敦傳統核心地段買少見少，能夠傲踞倫敦1區黃金地段可謂擁有無限投資潛力，交通方便、配套成熟不在話下，不少社區近年更着手活化工程，以提升社區環境和加強配套，兼可提升物業價值。泰晤士河南岸則有象堡區（Elephant & Castle）大型活化工程，耗資達25億英鎊，活化區內除了民生設施之外，更加入大量綠化空間設計，令社區變身零碳大型園畔悠閒生活社區。

由英國著名發展商Lendlease精心打造的大型住宅項目Elephant Park，最新一期Park & Sayer物業坐落於整個項目的中心位置，前臨全新綠化公園，可謂倫敦其中一個綠化新地標，大部分單位均設露台或平台花園，住戶可盡享倫敦天際線和Elephant Park園景。

活化象堡區 變身零碳綠化悠閒社區

Elephant & Castle歷史悠久，為泰晤士河南岸的交通樞紐，經歷活化工程後將銳變成為倫敦其中一個活力社區，為居民帶來龐大綠化環境空間、優質公共設施和便利生活配套。加上各類型藝術、音樂和文化空間近在咫尺，例如英國皇家國立劇場、莎士比亞環球劇場、海沃德美術館等多個文化景點，濃厚的英倫藝術與文化彌漫區內每個角落。

Elephant Park活化工程竣工後，將為區內帶來佔地4.5公頃的公共生活空間，廣種超過1,300棵樹木；更會興建一個全新公園，當中有各類型遊樂設施、繁茂樹木和園藝水池。Elephant Park特以可持續發展的願景為發展藍圖，務求於2025年建成一個零碳大型園畔悠閒生活社區。

成熟交通網絡 瞬間穿梭各大CBD

Elephant Park傲踞倫敦1區黃金地段，交通網絡便捷成熟。由Park & Sayer出發，步行5分鐘即達Elephant & Castle地鐵站，經Bakerloo線或Northern線可快捷前往倫敦市中心，前往倫敦橋（London Bridge）、牛津街（Oxford Street）分別僅為7分鐘和13分鐘車程，瞬間穿梭各大商業和金融核心地帶，深受金融、創科等行業精英歡迎。

項目同時鄰近倫敦各大著名高等學府，例如倫敦政治經濟學院、國王學院、倫敦大學等，均在15分鐘車程內皆可到達，相信亦吸引學生租賃。

細意營造 成優質生活典範

Park & Sayer將是城中罕有的優質生活典範，住戶享有都市繁華生活之餘，大自然生態環境亦每天伴隨，為繁忙都市生活增添一份靜謐寫意。

項目設有229個1房及2房單位，大部分單位設露台或平台花園，預計將於2024年下半年落成。物業配套服務和設備完善，包括健身室、休息室和工作間，同時設有綠化花園連運動場所，24樓特設住戶尊享空中休息室和餐廳。

Park & Sayer展銷會詳情

日期：2021年4月17至18日（星期六至日）

時間：上午11時至下午7時

地址：香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳

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查詢：

萊坊國際住宅銷售有限公司（+852 2846 7418 / IRS@hk.knightfrank.com）

（資料由客戶提供）