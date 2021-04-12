雅芳婷床褥革命性抗病毒技術 　打造舒適安全好睡眠 

新冠肺炎疫情持續，令生活各方面都進入了新常態，尤其在家居及個人衞生方面，雅芳婷床褥以革命性的VirusKiller系列，為床褥的衞生安全定立新基準：能消除新型冠狀病毒（產品經澳洲的The Peter Doherty Institute及香港的廠商會檢定中心測試驗證），用家才能睡得安心。

所謂「人生有1/3時間在睡眠中度過」，睡眠對我們的健康確實相當重要，尤其在睡着時人的反應和警覺性是最低，細菌、病毒會有機會乘虛而入，同時長期持續的不良睡姿亦會有礙健康。



不忘初心 全力開發功能性床褥

香港的床品寢具專家雅芳婷，創立之初是以床褥起家，隨後專注發展其他床品、寢具，但眼見床褥對健康睡眠有舉足輕重的作用，加上持續疫情，對安全衞生睡眠環境的要求日增，雅芳婷決定重新回歸「老本行」，在床褥方面投放資源，設計和開發嶄新功能。此外，在全港新增8間分店，又進駐百貨公司、連鎖傢俬店，全部都以推廣及銷售雅芳婷床褥作主打，足證雅芳婷打造「最佳床褥」的決心。

▲ 雅芳婷床褥在過去半年開設了8間分店，更進駐百貨公司及連鎖傢俬店。

使用抗病毒面料 讓睡眠更衞生

在致力研發更好的床褥之際遇上新冠肺炎疫情，令許章榮博士為產品加強抗菌除毒效能的構想。「剛巧，跟我們合作近30年的澳洲生物科技公司，表示有一種對抗病毒的物料，可殺滅新型冠狀病毒，於是我們開始研究用於產品上的可能性。」這就是今天已經推出市面的VirusKiller抗病毒系列PURE床褥誕生的契機。



VirusKiller抗病毒系列的物料，加入了由雅芳婷獨家代理的澳洲HealthGuard®「AMIC」，是目前市面上最全面對抗病毒細菌的物料，殺滅新冠病毒效果超卓，而且對人體及環境安全無害，適合緊附於紡織品的纖維上，是家庭紡織品、服裝等最合用的附加物料。許章榮博士解釋：「現時眾多抗菌防毒的材料當中，HealthGuard®『AMIC』可算是功效最強的一員，經澳洲墨爾本大學和皇家墨爾本醫院聯合成立的研究機構The Peter Doherty Institute的測試報告，『AMIC』能短時間破壞新冠病毒的活性。」

▲ PURE床褥的物料採用了雅芳婷獨家代理的澳洲HealthGuard®「AMIC」 製作而成，能短時間破壞人類活體的新冠病毒的活性。

波折中獲認證 帶來安心環境

PURE抗病毒床褥在物料上可謂有着重大突破，許章榮博士表示將這項嶄新的澳洲材質技術應用在床褥上並不算很困難，難度反而在於取得抗菌防毒的認證。「只有國家級的4級實驗室才能夠管有人類活體的新冠病毒，現在坊間的抗病毒材料，一般只可以用替代病毒，例如貓的冠狀病毒來進行認證測試。」能夠成功爭取到The Peter Doherty Institute以人類活體病毒進行測試並獲認證，同時在香港獲得廠商會檢定中心認可，許博士不諱言中間過程幾經波折，但能夠成功通過測試，可見其抗菌防毒功效具超卓的表現。



此外，HealthGuard®「AMIC」亦得到瑞士OEKO-TEX®（ACP）認證對「人體無害」，以及美國FDA認可，同時通過「有害化學物質零排放聯盟」（ZDHC）MRSL安全認證，達到極高的安全無害的水平。許博士補充：「雅芳婷正在使用含『AMIC』的物料製作家用抗菌防毒床上用品和商用抗菌防毒坐墊，供食肆及辦公室等公眾場所使用，並計劃推出『抗病毒旅行睡袋』。」



此外，許博士希望把雅芳婷的抗菌防毒產品帶入院舍，讓體弱的人群有一個更衞生和安心的生活環境，減少染病機會，進一步減少院舍人手壓力。同時，已落實跟國際獅子會腎病教育中心及研究基金合作，為其定製特別的抗病毒保暖被，為院友提供最強保護。

PURE床褥 五款各具功能及特性

對於新研發的PURE床褥推出市場，不少消費者都會以為產品價格一定十分高昂，不過許博士明言：「我們不想把抗疫、抗菌防毒的產品，變成一小撮人的專利，所以PURE床褥系列也是豐儉由人。因為經過是次疫症的啟示，大家的衞生意識已經大大提高，我深信日後防疫更是生活的一部分。」PURE床褥系列設有5項產品，由港幣1,858元起，所言非虛。



PURE系列的5款床褥，同樣使用HealthGuard®「AMIC」 抗菌防毒物料，而功能就各具特色—PURE R（5吋）卷裝床褥承托舒適，使用3D透氣底布加強排走濕氣；連鎖彈簧床褥PURE—Slim輕巧（6吋）及PURE—Essential活脊（9吋），配有特硬高碳精鋼連鎖彈簧，加強承托，而後者更有貼身乳膠層，增強舒適度；同屬獨立袋裝彈簧類型、擁有天然透氣窩蜂乳膠層的PURE—Comfort舒適（9吋）及PURE—Plus升級（10吋），前者使用了負離子植物纖維棉層，倍感親膚，而後者就有記憶回彈棉墊層，達至全身均勻承托的最佳效果。

▲ PURE床褥系列提供5款不同厚度的床褥選擇。

着重發明創新 致力締造好睡眠

雅芳婷床褥向來着重產品發明和創新，除了推出抗菌除毒的PURE床褥系列，亦不忘照顧不同人士的需要。最近推出的「點對點®兒童專屬床褥」，乃針對兒童脊柱側彎日益嚴重的趨勢而研發的新產品。獨特的「可移動的腰部承托」部分是新產品的最大亮點，令床褥能時刻緊隨兒童成長周期而改變，提供精準的承托能力，保護他們的腰椎生長情況。許博士稱：「目前正在與一間海外知名大學和一間香港大學合作研究，如何利用床褥的點對點設計提升睡眠質素和人體健康，希望能盡快將結果公諸於世。」



對於未來雅芳婷產品的期望，許博士指雅芳婷都一如既往地以「睡得好」為首要使命。「以嶄新物料、現代新科技、環保概念等結合人類睡眠的實際需要，製造出最好的床褥及床上用品。」



▲ 兒童脊柱健康影響成長，許章榮博士希望可從睡眠幫助他們預防脊柱側彎問題。

由章記華麗轉身成雅芳婷

床上用品看似是簡單的生活必需品，然而結合現代科技，讓產品帶來與別不同的舒適睡眠享受，才是成功之道。1973年，許章榮博士以僅有的數萬元積蓄開設「章記枕頭床褥公司」，生產床品供給國貨公司銷售；10年後，許博士在產品設計中融入歐美風格，並把床品理念引進香港，將「章記」易名為「雅芳婷」。隨着百貨公司在香港大行其道，他更創立品牌進駐各大百貨店之中。



同年，憑公司生產床品經驗加上許博士的創意，發明出集被袋及冷氣被於一身的「多用被」，甫推出就深得消費者歡心，不但令雅芳婷床品銷量倍升，為品牌打響了名堂，亦影響後來被鋪的一物多用設計模式。雅芳婷對研發及改良產品功能相當注重，「睡之錦囊®」、「連心扣®」、「智能枕」等相繼推出，獲得多個專利及獎項。一直以來雅芳婷本着「健康睡眠」的目標，將設計、工藝、科技及創意融入傳統床品，務求令用家睡得舒適、睡出健康。



拓展生產規模 銷售版圖遍布全球

憑藉創新產品建立鮮明的品牌形象，雅芳婷在拓展本地市場的同時，在1979年中國剛進行改革開放時，即在深圳開辦首家床品工廠；2005年，雅芳婷斥資3億元在山東建設生產基地，提供選布、設計、印染、整理到車縫、質檢等工序；翌年，又在惠州投資1億元設廠，擴展車縫及床品生產規模。今日雅芳婷已成為香港著名的床上用品品牌，銷售版圖遍布香港、中國、東南亞、美國、加拿大等地區。



喜愛研發嶄新產品的許章榮博士自言創新的初衷源於最單純的想法：讓用家感覺舒適方便，能改善生活的床品；隨後慢慢發覺人們生活質素不斷提升，就致力提升人們的睡眠健康質素。近期因疫症肆虐，雅芳婷推出全新的抗病毒系列，進一步為用家建構一個安全、安心的睡眠環境。

▲ 從昔日的章記到今天的雅芳婷，許章榮博士一直不忘初心，研發既舒適亦具功能性的床品寢具。

（特約）