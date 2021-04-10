光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 副刊版 2021/04/10 分享： 日本人氣的光影藝術團隊teamLab，最近拿下京都車站附近的「活用京都站東南區市有地」公標案，未來將長駐京都車站，並集結美術館、藝廊、市民藝術中心、cafe等成為複合式建築，精采可期。 這藝文空間開發地 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 2021/04/09 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 2021/04/08 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 2021/03/30 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 2021/03/26 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 2021/03/23 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子