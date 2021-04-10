光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間

日本人氣的光影藝術團隊teamLab，最近拿下京都車站附近的「活用京都站東南區市有地」公標案，未來將長駐京都車站，並集結美術館、藝廊、市民藝術中心、cafe等成為複合式建築，精采可期。

這藝文空間開發地

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