地道美食串連新舊文化 重新發現南區

鴨脷洲海濱長廊八重櫻早前盛開，慕名前往打卡的市民絡繹不絕。其實南區還有不少值得到此一遊的地方，除了新冒起的黃竹坑蘇豪區，要懷舊的可選乘鴨脷洲與香港仔的舢舨街渡，既是區內居民便捷的交通工具，遊客也可藉此

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