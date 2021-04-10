地道美食串連新舊文化 重新發現南區 副刊版 2021/04/10 分享： 鴨脷洲海濱長廊八重櫻早前盛開，慕名前往打卡的市民絡繹不絕。其實南區還有不少值得到此一遊的地方，除了新冒起的黃竹坑蘇豪區，要懷舊的可選乘鴨脷洲與香港仔的舢舨街渡，既是區內居民便捷的交通工具，遊客也可藉此 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 荃灣廣場綠藝空中花園 20米打卡牆觀賞熱帶植物 2021/04/09 荃灣廣場綠藝空中花園 20米打卡牆觀賞熱帶植物 深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史 2021/03/27 深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史 遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采 2021/03/20 遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 2021/03/19 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 2021/03/19 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 餐廳 交通 港鐵 黃竹坑 鴨脷洲 南區 金鐘 香港仔 街市 燒味