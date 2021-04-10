【購物及消閒】新城市廣場商場內店舖林立

‧住戶可前往沙田新城市廣場消遣購物，商場內設有不少名牌店舖、戲院以及餐廳，當中定位作現代日式生活的一田百貨亦進駐於此，貨物類型應有盡有。

‧項目鄰近城門河，住戶閒時

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