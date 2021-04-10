瓏珀山全面睇 置業家居 2021/04/10 分享： 【購物及消閒】新城市廣場商場內店舖林立 ‧住戶可前往沙田新城市廣場消遣購物，商場內設有不少名牌店舖、戲院以及餐廳，當中定位作現代日式生活的一田百貨亦進駐於此，貨物類型應有盡有。 ‧項目鄰近城門河，住戶閒時 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 最新專欄文章 更多 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手