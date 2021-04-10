受家庭客追捧 大單位搶手

【新盤拆局】過去一年沙田區成為新盤市場焦點，主要因為港鐵大圍站大型住宅新盤柏傲莊帶動，引發出區內及區外的一手購買力，用家及投資者齊齊出動抽籤入市。截至今年4月，柏傲莊已累售逾2,100伙單位，當中細單

...