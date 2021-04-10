受家庭客追捧 大單位搶手 置業家居 2021/04/10 分享： 【新盤拆局】過去一年沙田區成為新盤市場焦點，主要因為港鐵大圍站大型住宅新盤柏傲莊帶動，引發出區內及區外的一手購買力，用家及投資者齊齊出動抽籤入市。截至今年4月，柏傲莊已累售逾2,100伙單位，當中細單 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 最新專欄文章 更多 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇