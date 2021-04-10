新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 置業家居 2021/04/10 分享： 【沙田區二手市況】鄰近港鐵沙田站的新城市廣場，樓齡約30年，提供792個單位，逾八成為3房（連套房）或以上大戶。區內代理指，沙田區大單位供應少，因此屋苑的3房戶受捧，價錢亦明顯回升。 新城市廣場主打3房 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 最新專欄文章 更多 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇