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新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場

置業家居 2021/04/10

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【沙田區二手市況】鄰近港鐵沙田站的新城市廣場，樓齡約30年，提供792個單位，逾八成為3房（連套房）或以上大戶。區內代理指，沙田區大單位供應少，因此屋苑的3房戶受捧，價錢亦明顯回升。

新城市廣場主打3房

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欄名 : 封面故事

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