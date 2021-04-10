新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場

【沙田區二手市況】鄰近港鐵沙田站的新城市廣場，樓齡約30年，提供792個單位，逾八成為3房（連套房）或以上大戶。區內代理指，沙田區大單位供應少，因此屋苑的3房戶受捧，價錢亦明顯回升。

新城市廣場主打3房

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