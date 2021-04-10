沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起

【沙田區二手市況】沙田第一城是全港大規模的私人屋苑之一，提供逾萬伙單位，3房佔總供應約四成。區內代理透露，面積最大的3房（連套房）及儲物室單位最受歡迎，最平由$1,200萬起。

沙田第一城備有套3房單位

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