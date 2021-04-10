沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 置業家居 2021/04/10 分享： 【沙田區二手市況】沙田第一城是全港大規模的私人屋苑之一，提供逾萬伙單位，3房佔總供應約四成。區內代理透露，面積最大的3房（連套房）及儲物室單位最受歡迎，最平由$1,200萬起。 沙田第一城備有套3房單位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 最新專欄文章 更多 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇