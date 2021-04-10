富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬

【沙田區二手市況】鄰近沙田第一城的富豪花園備有淨3房間隔，實用面積一律560平方呎，面積較沙田第一城為大。單位採左右廳設計，飯廳設有對流窗，成交呎價維持在$1.2萬至$1.3萬水平。

利嘉閣物業顧問鍾文

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