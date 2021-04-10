富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 置業家居 2021/04/10 分享： 【沙田區二手市況】鄰近沙田第一城的富豪花園備有淨3房間隔，實用面積一律560平方呎，面積較沙田第一城為大。單位採左右廳設計，飯廳設有對流窗，成交呎價維持在$1.2萬至$1.3萬水平。 利嘉閣物業顧問鍾文 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 最新專欄文章 更多 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 今日 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇