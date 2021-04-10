沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標

沙田市中心區向為上車樂園，多個大型屋苑開則均針對上車客，面積較大的3房供應匱乏。事實上，區內短期內有兩個全新盤登場，當中不少為大單位，預計能夠滿足區內的分支家庭及換樓客需求。

沙田區是一個已經全面發展的

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