沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 置業家居 2021/04/10 分享： 沙田市中心區向為上車樂園，多個大型屋苑開則均針對上車客，面積較大的3房供應匱乏。事實上，區內短期內有兩個全新盤登場，當中不少為大單位，預計能夠滿足區內的分支家庭及換樓客需求。 沙田區是一個已經全面發展的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 最新專欄文章 更多 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 今日 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 今日 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 今日 新城市廣場逾八成大戶 最平$1,180萬進場 受家庭客追捧 大單位搶手 今日 受家庭客追捧 大單位搶手 瓏珀山全面睇 今日 瓏珀山全面睇