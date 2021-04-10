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4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場

置業家居 2021/04/10

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踏入第二季，4月份新盤買賣氣氛仍熾熱，特別是大額豪宅單位，發展商趁機部署4月推售豪宅新盤吸客，全月或有逾4,000伙供應。

4月新盤份預計有8個全新盤推售，涉及逾4,000伙單位供應，不過絕大部分待批預

...

欄名 : 新盤速遞

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