4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場 置業家居 2021/04/10 分享： 踏入第二季，4月份新盤買賣氣氛仍熾熱，特別是大額豪宅單位，發展商趁機部署4月推售豪宅新盤吸客，全月或有逾4,000伙供應。 4月新盤份預計有8個全新盤推售，涉及逾4,000伙單位供應，不過絕大部分待批預 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 2021/04/02 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 西貢市133 PORTOFINO現樓7號洋房 打造大宅寫意空間 2021/04/02 西貢市133 PORTOFINO現樓7號洋房 打造大宅寫意空間 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 2021/03/27 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 2021/03/27 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 2021/03/20 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標