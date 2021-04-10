縱橫法國酒區 5大名釀推介 置業家居 2021/04/10 分享： 相中所示5枝葡萄酒排位從右至左排列，代表法國北部到中南部酒區的5枝特別的葡萄酒。Olivia從右手面開始介紹，第一枝酒來自法國香檳區的特級莊的最古老的農場，酒莊由葡萄的種植到釀酒，再到市場銷售推廣，都 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 港設計師轉職品酒師 PENTICTON帶來法式地道口味 今日 港設計師轉職品酒師 PENTICTON帶來法式地道口味 最新專欄文章 更多 港設計師轉職品酒師 PENTICTON帶來法式地道口味 今日 港設計師轉職品酒師 PENTICTON帶來法式地道口味 社交平台宣傳反應佳 2021/03/27 社交平台宣傳反應佳 Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注 2021/03/27 Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注 初創企業Arical研發GeoAI平台 教你揀舖搵樓 發掘商機 2021/03/20 初創企業Arical研發GeoAI平台 教你揀舖搵樓 發掘商機 潮媽梁芷珮教你租屋收納貼士 善用家具提升儲物空間 2021/03/13 潮媽梁芷珮教你租屋收納貼士 善用家具提升儲物空間