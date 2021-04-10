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縱橫法國酒區 5大名釀推介

置業家居 2021/04/10

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相中所示5枝葡萄酒排位從右至左排列，代表法國北部到中南部酒區的5枝特別的葡萄酒。Olivia從右手面開始介紹，第一枝酒來自法國香檳區的特級莊的最古老的農場，酒莊由葡萄的種植到釀酒，再到市場銷售推廣，都

...

欄名 : 地區‧人‧情

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