縱橫法國酒區 5大名釀推介

相中所示5枝葡萄酒排位從右至左排列，代表法國北部到中南部酒區的5枝特別的葡萄酒。Olivia從右手面開始介紹，第一枝酒來自法國香檳區的特級莊的最古老的農場，酒莊由葡萄的種植到釀酒，再到市場銷售推廣，都

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