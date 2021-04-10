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港設計師轉職品酒師 PENTICTON帶來法式地道口味

置業家居 2021/04/10

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「葡萄酒等於生活品味及理念，按照春夏秋冬都可透過不同理念和喜好，去選擇自己最喜歡的葡萄酒」，如詩意般的品酒喜好，正是PENTICTON法國葡萄酒零售店創辦人Olivia Lee的生活態度。Olivia

...

欄名 : 地區‧人‧情

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