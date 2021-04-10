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倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起

置業家居 2021/04/10

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隨着BNO移民通道開放，英倫銀行過去多次減息及印花稅優惠期延長等各種因素，香港人購置英國物業成風。當中位於Zone 2的Stratford河畔住宅項目Anthology Stratford Mill，

...

欄名 : 海外置業

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