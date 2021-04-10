倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 置業家居 2021/04/10 分享： 隨着BNO移民通道開放，英倫銀行過去多次減息及印花稅優惠期延長等各種因素，香港人購置英國物業成風。當中位於Zone 2的Stratford河畔住宅項目Anthology Stratford Mill， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 2021/04/02 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 2021/03/27 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 2021/03/20 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 2021/03/13 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 2021/02/27 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 英國 倫敦 海外物業