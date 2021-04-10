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【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢

置業家居 2021/04/10

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踏入4月，最好親親大自然！Marcel Wanders為美國戶外傢俬品牌Walters創作的全新系列，涵蓋單座位及雙座位梳化、鞦韆梳化、休閒椅、太陽椅及茶几（圓形及方形）等，靈感來自鳥巢。

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欄名 : 家居頭條

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