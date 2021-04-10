【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 置業家居 2021/04/10 分享： 踏入4月，最好親親大自然！Marcel Wanders為美國戶外傢俬品牌Walters創作的全新系列，涵蓋單座位及雙座位梳化、鞦韆梳化、休閒椅、太陽椅及茶几（圓形及方形）等，靈感來自鳥巢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 最新專欄文章 更多 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 家具 消費資訊 家居 網購平台 荷蘭