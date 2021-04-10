【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝

儲物櫃也可成為室內設計的焦點之一？Marcel Wanders為意大利藝術玻璃傢俬品牌FIAM創作的飾櫃系列，以6毫米厚的有色玻璃配搭噴漆鋁框，凸出幾何花紋圖案之餘，亦將品牌的標誌性玻璃工藝發揚光大。

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