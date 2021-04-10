【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 置業家居 2021/04/10 分享： 儲物櫃也可成為室內設計的焦點之一？Marcel Wanders為意大利藝術玻璃傢俬品牌FIAM創作的飾櫃系列，以6毫米厚的有色玻璃配搭噴漆鋁框，凸出幾何花紋圖案之餘，亦將品牌的標誌性玻璃工藝發揚光大。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 最新專欄文章 更多 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 家具 消費資訊 家居 網購平台 荷蘭