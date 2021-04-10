【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤

梳化是每個家居設計的靈魂核心，你認同嗎？Marcel Wanders為成軍20年的自家品牌Moooi，創作全新梳化系列，相信是當代最好的梳化設計之一。整個系列由8個軟墊模組、2組茶几及3組層架式傢俬組

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