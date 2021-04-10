【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 置業家居 2021/04/10 分享： 梳化是每個家居設計的靈魂核心，你認同嗎？Marcel Wanders為成軍20年的自家品牌Moooi，創作全新梳化系列，相信是當代最好的梳化設計之一。整個系列由8個軟墊模組、2組茶几及3組層架式傢俬組 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 最新專欄文章 更多 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 家具 消費資訊 家居 網購平台 荷蘭