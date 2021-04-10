【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 置業家居 2021/04/10 分享： 即將為人父母的你，對兒童傢俬有何印象？Marcel Wanders為德國兒童傢俬品牌Cybex重新包裝的標誌性高腳椅，沒有花花亦沒有蝴蝶裝飾，反而幽默地繡上4款漫畫圖案，包括Hippie ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 最新專欄文章 更多 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 家具 消費資訊 家居 網購平台 荷蘭