壓軸推介： 置業家居 2021/04/10 分享： Lady Jane系列：Marcel Wanders為意大利美容、美髮及水療設備製造商Gamma＆Bross，創作全新的一體化傢俬，結合Salon造型椅、洗髮臉盆、化籹枱及弧形發光鏡子等，感覺尊貴無比 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 最新專欄文章 更多 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 今日 Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 家具 消費資訊 家居 網購平台 荷蘭