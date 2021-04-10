Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮 置業家居 2021/04/10 分享： 2001年創辦荷蘭創意品牌Moooi的設計界男神Marcel Wanders，是當代最具影響力的30位設計師之一，2014年更被美國《紐約時報》封為「設計界Lady Gaga」，可見他對設計的瘋狂程度 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 最新專欄文章 更多 壓軸推介： 今日 壓軸推介： 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 今日 【推介四】兒童高腳椅系列Cybex 刺繡漫畫圖案 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 今日 【推介三】梳化系列Sofa So Good 結合NFC防偽標籤 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 今日 【推介二】飾櫃系列Echo 傳承意大利工藝 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 今日 【推介一】戶外傢俬系列Reverie 打造休閒鳥巢 家具 消費資訊 家居 網購平台 荷蘭