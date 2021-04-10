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Moooi成軍20年 掌舵人Marcel Wanders新作巡禮

置業家居 2021/04/10

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2001年創辦荷蘭創意品牌Moooi的設計界男神Marcel Wanders，是當代最具影響力的30位設計師之一，2014年更被美國《紐約時報》封為「設計界Lady Gaga」，可見他對設計的瘋狂程度

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欄名 : 家居頭條

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