美若當國際「班長」 要王道勿霸道

中美鬥爭未有因美國新總統拜登上場而緩和，拜登要當國際「班長」，在班內團結盟友遏制中國，然而在遵守國際規則上，美國表現遠遜中國，若要當班長，先要正己才能正人。

拜登拉攏歐亞盟友 聯手反華

拜登要高舉義旗，建立反華聯盟，其國務卿布林肯近期就調高分貝痛斥中國破壞國際秩序。中美高層3月中阿拉斯加舉行對話時，他就抨擊中國，不遵守基於規則的國際秩序，要另建強權即真理、贏者通吃的世界，世界將因而更加暴力和不穩定；他其後訪問歐盟又指，中國正積極破壞美國與盟友在二戰後建立的國際貿易秩序，削弱國際體系的規則和美國與盟友共享的價值。他認為，只要美歐和亞洲盟友結合，就佔全球GDP的6成，可以在任何方面勝過中國。

布林肯將中國打為世界公敵，以拉攏歐亞盟友，槍口一致對外，這不是沒有成績的，美國借新疆人權議題促成美歐英加聯手制裁中國，邁出反華聯盟實質一步。對於美國拿國際秩序和價值觀指摘中國，中國外交部則反駁，世界上只有以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，在遵守國際規則方面，中國是模範生、優等生，而美國恐怕是差等生，言下之意是美國以其西方國際標準，為中國套上欲加之罪。

至於美國，過去或者曾是品學兼優的學生，但近年的行為更似恃強凌弱的班中小霸王。「以德服人者王，以力假仁者霸」，以權勢及武力為手段，又假借仁義為口號者，行的是霸道，美國近年的作為就近似霸道；反而中國更做利人利己之事，更合王道之風。美國要領導同學遏制「壞學生」中國，若不矯正自己的霸道作風，照顧國際利益，又怎能當執行規則的班長呢？

放下「美國優先」 否則難以服眾

其一，美國要放下「美國優先」的自私心態，要慷慨幫助別國，只懂責備中國做好人，是難以服眾的。

近期最明顯的事例，是疫苗輸出。據傳媒統計，中國至3月初已生產1.4億劑新冠疫苗，其中逾6成，即近8,900萬劑出口外國；美國生產了1億劑就全作自用，沒有出口。上月底美英德法意加日等7國集團（G7）召開峰會，法國建議每個成員國拿出5%疫苗供應窮國，美國的回應是等美國完成接種，有剩的才給其他國家。拜登沒有如前任特朗普般將「美國優先」掛在嘴邊，但實際上卻只顧美國。

美國亦自知自私行為難以服眾，在3月美日澳印4方安全會議上，就開出期票，協助印度在明年底前生產10億劑疫苗為國際解困，對中國就只能用詆毀手段，指摘中國大搞疫苗外交，輸出疫苗時對別國附加各種條件。

另一新近例子，是拜登與英國首相約翰遜通電話，要美英合力搞民主國家的一帶一路。

一帶一路是國家主席習近平2013年倡導的對外經貿與外交重大戰略，落實其人類命運共同體的倡議，支持參與國的基建發展，實現互聯共通，共同繁榮。在合作過程中，中國亦不會要求別國犧牲主權、跟從中國模式或制度，而是互相尊重。截至3月，中國已與141個國家和31個國際組織簽署了200份共建一帶一路的合作文件，中國出資250億美元牽頭組建的亞洲基礎建設投資銀行，成員已有100個。

美國一直指控一帶一路會為參與國製造債務陷阱，帶來貪污腐敗、環境破壞，並會成為中國新殖民地，以及讓中方安插間諜等，現在卻要抄襲中國，另建民主國家一帶一路，間接證明中國籌辦的一帶一路是成功的，美國昔日的指控是抹黑居多。

其實西方並非沒有資助發展中國家基建的工具，美歐一直把持世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF），美國在世銀和IMF都擁有一票否決權力，世銀總幹事亦必須是美國人。美國掌握這兩大國際組織，每年以百億美元計地援助發展中國家，但仍不能為其贏得口碑，還要另起爐灶搞「民主版」一帶一路，美國昔日做了甚麼，實值得讀者深思。

捍衞自由競爭 不能輸打贏要

其二，美國要捍衞公平而自由競爭的國際市場秩序，就不能輸打贏要，用政治手段破壞自由競爭。

美國最常指摘中國侵犯美國知識產權，因而要狂加關稅懲罰中國，但在5G科技戰上，美國明顯輸給中國。中國佔5G全球專利權逾34%，美國只有14%，美國再難指控中國偷取美國也沒有的技術而成為全球第一，故轉而用各種莫須有罪名打擊中國5G龍頭企業華為，要置其於死地；又以毋須解釋、毋須證據的國家安全理由，封殺中國人工智能、人臉辨識等高科技公司，美國根本不尊重創新，只徒以政治打遏對手，完全違背自由競爭。

至於近期的新疆棉花風波，則是另一破壞市場競爭的例子。美國以片面證據指控新疆存在強迫勞動，去年9月起制裁新疆棉花、番茄等農作物，其盟友英加澳跟從；另利用受美國政府國際開發署資助的瑞士良好棉花發展協會（BCI）拒批新疆棉花許可證，令眾多國際名牌要跟從抵制，否則將被西方輿論指為黑心企業。

美國重手打擊新疆棉花，可說一石多鳥，既打擊新疆經濟，以挫傷新疆作為一帶一路的樞紐角色，亦令新疆維族人民生計陷困，驅使他們成為疆獨分子，亦可助盟友澳洲等搶佔國際棉花市場。

美國去年已不斷逼美企與中國割席，時任司法部長巴爾指摘迪士尼、Google、微軟等屈從中國，國會則發報告指控多間知名企業如可口可樂、Nike等是新疆強迫勞動共犯。若中國民眾杯葛H&M、Nike是脅逼企業，美國政府早已為之。

勿凌駕國際規則 不搞美國例外

其三，美國要遵守國際規則，不要再搞美國例外、美國凌駕國際規則這一套。

美國過去沒有以國際秩序為由，團結盟友打遏中國，只因特朗普不單反全球化，而且相信國際組織、國際規則約束了美國權力、損害了美國利益，美國要超然於國際規則之上。特朗普任內4年退出巴黎氣候協議、伊朗核問題全面協議、跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、世界衞生組織、聯合國人權理事會和教科文組織、全球移民協議等，又以退出聯合國、世貿組織、北約、國際法庭等，脅逼這些組織接受美國違反規定的要求。

相反，中國自2008年金融海嘯後，致力協助全球復甦，又參與美國都沒有參加的全球新冠疫苗保障機制（Covax）、武器貿易條約等。中國自視為遵守國際規則的優等生，而美國是差等生，不是沒有理據的。

拜登上台2個多月，重回世衞和巴黎氣候協議，亦只矯正了特朗普的一小部分，就算拜登善忘，其他國家亦難如他般可快速抹去特朗普所造成的破壞，支持他拿起國際大棒敲打中國。何況特朗普的美國例外論，在美國大有市場，拜登還須說服國際，美國未來不會重拾特朗普的做法。

從以上3點可以看到，若選國際班長，中國的表現還比美國好，至少比美國慷慨、沒有輸打贏要，以及願意遵守國際規則規範。為了打擊中國這個對手，拜登不再在國際間自以為是，願重視其他國家利益，或者這亦是中國對國際的間接貢獻。

▲ 美國總統拜登上台2個多月，重回世衞和巴黎氣候協議，僅矯正了前總統特朗普的一小部分。（路透社資料圖片）