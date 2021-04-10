完善選舉制度 加快有效施政

「這顯然是嘗試以一黨之力改寫政治制度規則。」說這句話的並不是香港反對派人士，而是美國參議院共和黨領袖麥康奈爾在一個議事規則委員會聽證會上就選舉改革法案發言。

部分議員拉布 損大眾利益

事實上，每個國家或地方的法例和規則也要因應時間和經濟結構的轉變、科技更新和人類不斷進步而要適時作出調校和調整。美國約每十年便進行一次選區重劃過程，以重新劃定選區的邊界範圍。

香港立法會在過去幾年，由於有些議員因政治分歧而拉布或拖延，使議會運作癱瘓。相信沒有多少人會認為反對派為阻止內務委員會選出主席，而在六個月內召開17次會議進行的拉布是對納稅人負責任的行為。該次癱瘓使14項法案及89條附屬法例未能及時審議和處理，當中不少涉及社會民生，包括延長產假和通過財政預算案等。

若未能通過財政預算案，便沒法適當分配和運用納稅人的錢，對任何政府來說也是疏忽行為。

為了公眾利益和改善管治，或許來一次選舉改革是可取的，甚至可以說上來得有點遲了。此舉可以糾正立法工作的停滯不前，恢復議會秩序，改善管治效能，更好地保障大眾利益。逾百萬市民簽名支持社會團體發起的支持完善選舉制度聯署活動，可見社會普遍認同對優化選舉制度的方向。

完善香港的選舉制度有利提升本港的管治效能，更可擴大立法及管治架構內代表社會的整體利益。選舉委員會成員將由1,200人增加至1,500人，增加第五界別。立法會議席亦由70個增至90個，除了有分區直選和功能界別議員，亦增設選舉委員會界別的議員。

立法會之前由代表着不同界別利益的功能組別及地區直選界別所組成，現加入包括由選舉委員會選出的議員，可把代表性擴至社會各界更大範圍，減低個別既得利益團體和界別在立法會的影響力，亦為議會帶入更多聲音、平衡各方意見。就好似棘手的住屋問題，若立法會在工商、工程、建築、地產等組別以外，再加入其他更多不同持份者的聲音，將有助更全面反映社會整體情況，避免只偏重個別一方的利益，在推行房屋政策時或會較易取得社會支持。

為倡導更民主的制度，這次的選舉改革亦改變了地區直選方式。由原本的五個選區改為十個選區，以雙議席單票制的模式每區選出兩位議員。

倡賢能之士 愛國者站出來

以前沿用的比例代表制的缺點是政黨容易變得碎片化，也令候選人數目激增，以至得票率低的候選人也可能「博」得議席。就以2016年九龍西選區為例，有15張候選名單共37名候選人爭取6個議席，最後一席由僅以20,643票的候選人獲得。而雙議席單票制可減少此情況，更直接和全面地反映選民意願。

有意見擔心選舉制度的改變，會否令政府未能聽到不同、尤其是反對的聲音。其實中央政府和特區已表明歡迎不同政治背景的候選人參選，為香港服務，只要他們是真誠地擁護國家憲法、香港基本法和一國兩制的原則，並依法參選和當選。港人治港原則始終不變，讓有能者參與和協助解決社會的問題。但當選人也要記着「能力越大，責任越大」的原則。

簡而言之，完善選舉制度可提升管治效能，加快政府有效施政，為社會謀取更大效益，使公帑得以更好地運用。放在面前最大的挑戰反而是，我們如何能吸引到能夠代表社會不同光譜及利益的賢能之士，積極參與成為合資格的候選人，為香港作出貢獻？在此，我鼓勵各方有能力的愛國者站出來，為香港的社會和未來參與選舉。