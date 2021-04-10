外防變種病毒入社區 內爭清零莫鬆懈

疫情趨緩，港府昨天叫停阿斯利康疫苗今年供港計劃，固然與該疫苗頻生嚴重事故，以及對變種病毒效用不彰有關。面對變種病毒輸入個案急增，社區又未能完全切斷隱形傳播鏈，當局短期須嚴防死守，阻止變種病毒流入社區，更要提高警覺，切勿因本地個案減少而有所鬆懈，中長期更應資助本地科研人員研發新一代疫苗，爭取疫苗供應能自給自足。

資助港產疫苗 助推動創科發展

食衞局局長陳肇始在立法會上表示，鑑於疫苗供應充足，阿斯利康疫苗毋須在今年供港，以免造成浪費，並正考慮採購新一代疫苗。港府此舉相信與疫苗引發血栓罕有副作用有關，多國已宣布暫停接種，而本港多名專家亦不建議政府採購，以免引入後加深市民對疫苗的疑慮。

此外，變種病毒不斷進化，變得更具抗藥性或更具傳染性。美國疾控中心指，英國變種病毒已成為美國最主要的疫株，而印度早前出現的更具傳染力的雙重變種病毒，已流入加州，令人擔心會弱化現有疫苗的效用。早前國際組織「人民疫苗聯盟」向28國77名知名傳染病學和病毒學專家進行調查，三分一專家警告變種病毒可能令當前的疫苗在9個月內失效，而阿斯利康疫苗在應對南非變種病毒的效用僅1成，情況並不理想。

本港現時兩款疫苗充足，但接種率偏低，與其繼續引入阿斯利康疫苗，可能適得其反，令市民憂心忡忡而不願接種，造成浪費，倒不如叫停，然後物色對變種病毒更有效的新一代疫苗，來提高市民接種信心。

多國藥廠正投入大量資源研發第二代疫苗，不但拼速度，更互拼質素和方便程度，有的力爭只打一針，有的朝藥丸形式開發。事實上，港大研發的噴鼻式流感及新冠病毒二合一疫苗技術，最近在日內瓦國際發明展獲得最高殊榮「評判特別嘉許金獎」，正正反映本港不乏科研人才。新冠病毒未來或成風土病，為未雨綢繆，港府應考慮資助港大研發，既可爭取疫苗自給自足，亦有助推動本港創科發展，可謂一舉兩得。

女傭宜先打針 防變種病毒輸入

新一代疫苗離面世仍有一段日子，港府當前急務是如何落實清零，關鍵是外防變種病毒進入社區，內防鬆懈。過去10天共錄得102宗確診，79%屬輸入個案，主要來自菲律賓、印度和巴基斯坦，當中逾半屬變種病毒。自去年底當局收緊入境檢疫措施，迄今阻截192宗變種病毒，但專家警告，變種病毒潛伏期或超過21天，隨時有機會在完成隔離後才發病，一旦病毒進入社區後果難料。

當局可參考新加坡經驗，採取一些嶄新技術，如有醫院試用南洋理工大學研發的新檢測法，可在30分鐘內驗出是否變種病毒。港府除加強入境檢疫外，亦應考慮要求從高危地區入境人士，如菲傭、印傭在登機前須先接種疫苗，而家庭傭工是菲律賓和印尼賺取外滙的主要來源之一，相信當地政府願意配合。

過去10天，除了3天外，本地不明源頭個案維持1至2宗，說明隱形傳播鏈仍存在，屯門兩個屋邨出現源頭不明個案，當局只強制檢測，沒有封區，直至昨晚確定友愛邨愛暉樓喉管出現垂直傳播，才將09室單位約150人疏散，或多或少反映當局防疫意識有所鬆懈，必須再抖擻精神，提高警惕，快速採取行動追蹤病毒源頭。

當前疫情趨緩，看似清零在望，但相當脆弱，政府和市民都不能掉以輕心，嚴防變種病毒流入社區，內防鬆懈，務求打贏這場疫仗，令清零終現曙光。

責任編輯：陳靜芬