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以防買到真貨

副刊版 2021/04/12

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現在說流行國潮抵制洋牌子，國產波鞋市場是否會因而蓬勃？翻查一下，除李寧和安踏等巨頭之外，還有多個內地較有人氣的國產牌子，而且大家早就投進國潮風之中，大搞中國元素。以去年統計，天貓上的銷量之冠，是李寧的「燭龍」，它其他系列有叫「悟道」、「敦煌」等。

其他有匹克聯乘愛定客的熊貓系列（較近似Converse經典短筒款），把熊貓圖案萌化處理，針對更年輕及女性市場。年初為配合牛年，特步就推出過「牛轉乾坤」，牛的圖案靈感來自中國剪紙藝術。另外，這牌子也出過相當火爆的山海系列，用《山海經》的怪物和山水元素注入造型，也可說是比較早就引用傳統文化元素到潮物當中的嘗試。

讀美院的朋友說，現在《山海經》在設計或美藝學校界已變成萬能key，學生找不到甚麼題材的話，《山海經》就是個很現成常用的靈感啟發。再而還有安踏的「浪」，藍白色的設計圖案，像日本浮世繪中的海浪，而放到鞋這立體物件上，就變成像中國青花瓷。

雖說這陣子炒風延伸到國潮波鞋，那些炒至三、四萬元的鞋款看來是有價無市搏話題。過往較可信的（因在炒鞋平台上可看到成交量）交易行情，1,000元以下的炒至三、四千還有點可信，實際上，國潮波鞋有些型號標準價也有去到2,000元，一點不便宜。不過問題卻是網上炒賣，入到假貨也屬常事。上星期事件鬧得最熱哄哄時，有一則聲明還是有它中國式幽默，莆田鞋廠發出公告：最近有一批耐克假冒莆田系湧入市場，大家一定要仔細辨別，以防買到真耐克。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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