Ben今年37歲，體重188磅，剛實行減磅一星期，今天來覆磅，Ben支吾以對地說：「近來我的膝關節隱隱作痛，不知是否患上痛風？」

我問他：「你有看醫生或作身體檢查嗎？尿酸的水平過高嗎？」

他答：「沒有呢，我以為自己尚算後生，所以沒有習慣做身體檢查。」

「你本身的體重問題，也會增加膝關節負荷而出現退化性關節炎，你應去檢查一下確實是否患上痛風。那你是因為擔心患上痛風，就刻意避開海鮮、豆腐這些食物嗎？」我問。

「每次選擇食物也令我很煩惱，以為肉醬意粉、揚州炒飯這些不含太多肉類分量的，會是較佳選擇；前晚在家吃火鍋，眼見都是海鮮、豆腐、豆苗、菇類，也就不敢多吃。」

「你每天有飲用至少10杯清水嗎？」「10杯？沒這麼多，4至5杯吧！」

「痛風是由於身體代謝普林（嘌呤）出現問題，血液因而積聚過量尿酸，過多的尿酸鹽沉積在關節，令關節發炎，並導致紅腫和痛楚。」我解釋。

日常最重要是飲用足夠水份，以排走身體過多的尿酸結晶，同時要限制飲用酒精，因酒精可增加體內尿酸，亦會令身體脫水，導致血液內尿酸濃度增加，令痛風問題惡化。

除酒精外，亦應減少飲用肉類熬製的老火湯，火鍋中的湯底經長時間翻滾，亦屬高普林食物；另外，應避免進食內臟食物，如豬膶、鵝肝、雞腎、牛雜、魚卵等，以及連內臟進食的魚類，如沙甸魚、白飯魚等。

海鮮、豆腐、冬菇、蘆筍、豆苗、菠菜這些大眾常認為痛風人士不宜進食的食物，事實上只含低至中度普林，日常可適量進食，只有在痛風發作期間，才建議暫停進食。

無論是痛風，抑或是退化性關節炎，減重均有利於改善病情，所以日常飲食上，仍應以低脂肪為首要考慮原則。