繼上次拉着老公高調訴說自己在皇室有多冤屈後，梅根又被爆跟其英國朋友反晒面，再然後，哈里梅根的幕僚長上周宣布辭職，他倆結婚以來，已有最少13名職員劈炮。這對夫婦，已成英國民眾眼中「最討厭的王室成員」。有網民評論，娶對妻子，男人由青蛙變王子，但娶妻若此，即令真王子淪為青蛙了。我對皇室家事無興趣，但對麻煩伴侶則毫不諱言，是有點看法的。

麻煩人有樣睇，毋須涉及玄學，單看Observable（可觀察到）的BOT（B即behavior行為、O是outcome結果、T為trend趨勢）便知一二。首先是麻煩人自身人事上，必招糾紛：同甲不和，同乙唔妥，朋友同事永遠嗌交收場，我見過嚴重麻煩格局者，猶如同所有人有仇，自招無數官司。可想而知，有此人格和品格缺陷者，期望跟伴侶的家人關係良好是妄想。家不和之餘，鄰亦不睦。不幸娶得或嫁了給此等世界級煩人，就要周不時協助對方排解、處理和承擔人事、法律及經濟等各類糾紛，有此極品伴侶，想下半世身心富足有運行都幾難。

一個人除非跟自己過不去，否則，識揀梗係揀有點質素的人待在身旁。一個擁IQ和EQ、知情識趣、顧及他人、處事玲瓏的人，必能有人和，然後萬通。

有人說，兩個人是1+1〉2，其實，也得看是個甚麼「1」才行。揀一個高質有福之人在旁，事事處理得理順兼人和，凡事令你開心兼暢心，那是福氣〉2，你自然就是王子或公主。反之，揀了個命帶麻煩格之人做伴侶，可令自己友情、親情、人緣、事業、財政是但一瓣或所有瓣數皆有阻滯，換句話說，即是揀了一條讓自己的人生不斷地被消耗之路，那真是下半世想有福都難，麻煩〉2的人生，只能活得像青蛙或蛤蚧。所以說，揀伴侶其實是揀人生，究竟是福還是禍，一念可無明，看各人造化。