北角一田超市日系美食新登場 副刊版 2021/04/12 分享： 北角一田超市首度引入話題咖喱食店OMU MAMA，帶來人氣香蕉咖喱蛋包飯，每份咖喱用上半隻香蕉製作，配上按照日式方法調製的蔬菜和香料，香蕉蓉在咖喱中清晰可見，入口充滿果香，風味獨特。大阪風串揚亦是另一 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 2021/04/08 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 2021/04/08 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 2021/04/07 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯 2021/04/07 Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 2021/04/02 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 飲食資訊 餐廳情報 日本 美食 超市 北角 一田 黑松露 芥末