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北角一田超市日系美食新登場

副刊版 2021/04/12

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北角一田超市首度引入話題咖喱食店OMU MAMA，帶來人氣香蕉咖喱蛋包飯，每份咖喱用上半隻香蕉製作，配上按照日式方法調製的蔬菜和香料，香蕉蓉在咖喱中清晰可見，入口充滿果香，風味獨特。大阪風串揚亦是另一

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