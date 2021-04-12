政府暑期實習生 月津貼1.05萬元 行政人員版 2021/04/12 分享： 【本報訊】港府多個部門現正聘請暑期實習生，每月津貼10,500元，聘用期1至3個月，按個別部門而訂。 聘請暑期實習生的部門包括建築署、屋宇署、政府統計處、懲教署、發展局、教育局、民政事務局、房屋署、康樂 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英企大幅加快招聘 護士IT藍領渴市 2021/04/09 英企大幅加快招聘 護士IT藍領渴市 科學園InnoCell 解人才住屋難題 2021/04/08 科學園InnoCell 解人才住屋難題 難為在職好爸爸 5貼士平衡工作家庭 2021/04/07 難為在職好爸爸 5貼士平衡工作家庭 玩具槍品牌做推廣 聘TikTok總監製短片 2021/04/02 玩具槍品牌做推廣 聘TikTok總監製短片 富豪汽車全球新政策 員工享24周帶薪育兒假 2021/04/01 富豪汽車全球新政策 員工享24周帶薪育兒假 實習 短期實習 就業 教育局 發展局 政府統計處 公務員事務局 屋宇署 民政事務局 房屋署