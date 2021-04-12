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政府暑期實習生 月津貼1.05萬元

行政人員版 2021/04/12

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【本報訊】港府多個部門現正聘請暑期實習生，每月津貼10,500元，聘用期1至3個月，按個別部門而訂。

聘請暑期實習生的部門包括建築署、屋宇署、政府統計處、懲教署、發展局、教育局、民政事務局、房屋署、康樂

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欄名 : Good Job Insight

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