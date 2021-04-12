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升級SmartTag Plus配件 三星本月16日發售

行政人員版 2021/04/12

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三星（Samsung）本年1月推出追蹤配件Galaxy SmartTag，最近宣布會在4月16日推出升級版SmartTag Plus配件。

三星早前發表的SmartTag物品追蹤器，採用低功耗藍牙連綫，

...

欄名 : 科技新知

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