升級SmartTag Plus配件 三星本月16日發售 行政人員版 2021/04/12 分享： 三星（Samsung）本年1月推出追蹤配件Galaxy SmartTag，最近宣布會在4月16日推出升級版SmartTag Plus配件。 三星早前發表的SmartTag物品追蹤器，採用低功耗藍牙連綫， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nokia X系列5G手機 3年免費軟件更新保養 今日 Nokia X系列5G手機 3年免費軟件更新保養 Signal在英測試 支援MobileCoin錢包 2021/04/09 Signal在英測試 支援MobileCoin錢包 Android惡意軟件 冒Netflix盜卡資料 2021/04/09 Android惡意軟件 冒Netflix盜卡資料 Spotify Mixes 新個性化播放列表 2021/04/08 Spotify Mixes 新個性化播放列表 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 2021/04/08 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 Samsung 商業 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 科技硬件 IT技術 藍牙