Nokia X系列5G手機 3年免費軟件更新保養 行政人員版 2021/04/12 分享： 近日HMD Global旗下的諾基亞（Nokia）手機舉行新品發布會，並推出Nokia X、Nokia G及Nokia C三款系列手機。其中最高規格配置的X系列手機，不但支援5G網絡，官方將提供免費3 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 升級SmartTag Plus配件 三星本月16日發售 今日 升級SmartTag Plus配件 三星本月16日發售 Signal在英測試 支援MobileCoin錢包 2021/04/09 Signal在英測試 支援MobileCoin錢包 Android惡意軟件 冒Netflix盜卡資料 2021/04/09 Android惡意軟件 冒Netflix盜卡資料 Spotify Mixes 新個性化播放列表 2021/04/08 Spotify Mixes 新個性化播放列表 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 2021/04/08 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 Nokia 諾基亞（Nokia，美：NOK） 智能手機 5G 網絡通訊 科技行業 商業 軟件 鏡頭