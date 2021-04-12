中美南海角力升溫 周邊國家成磨心？

誰說拜登對中國不強硬？美國新總統上任3個月以來，美國海軍航母打擊群已3度巡航南中國海，密度遠超特朗普時期。

中美南海角力，有進入新階段、強度提升至新層次之勢。南海周邊東南亞諸國夾在中美之間，難逃成為磨心。其中，菲律賓與中國就南海牛軛礁風波近日擴大，看來並非偶然，更可以說有一定必然性。

牛軛礁風波 菲對華姿態強硬

拜登上任後中美都加緊外交攻勢，各自爭取與其他國家打好關係；新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓4個東南亞國家，加上南韓外交部長早前密集訪華，本是焦點所在，但他們都「被搶風頭」。菲律賓國防部高調指控，中國漁船是「海上民兵」，整齊停靠在一起，佔據了有主權爭議的南沙群島牛軛礁。

盡管衞星圖像顯示，中國漁船至少自去年以來，已在牛軛礁一帶自由活動未受阻礙，中國外交部也重申對南沙群島主權，牛軛礁向來是中國漁船重要避風點，漁船行動屬正常作業，但菲律賓當局在這個時候大擺強硬姿態。菲外交部揚言，要每日向中國發出抗議。菲軍方更派出飛機，低飛威懾和嘗試驅趕中國漁船。

耐人尋味的是，菲律賓總統杜特爾特對「領土被佔」表現得非常溫和。杜特爾特經總統府發表聲明，明言希望和平解決問題，今次事件「不應構成對中國動武的理由」，也不會影響與中國的新冠疫苗和疫後經濟復甦合作。牛軛礁另一主權申索國越南亦低調得多，只由外交部發言人表達越方立場，未有菲律賓當局般的大動作。

綜觀區內整體局勢，牛軛礁風波此時鬧出，難免令人懷疑與中菲以外力量有關。

拜登執政3個月 美航母3入南海

拜登政府「印太戰略」來勢洶洶。美軍羅斯福號核動力航母為首打擊群，4月初再次進入南海。羅斯福號打擊群之前兩次進南海，是於拜登1月底上任翌日以及2月初，形成了拜登執政3個月來3次的格局。羅斯福號2月更是和尼米兹號一起入南海，特朗普政府半年前所創的雙航母打擊群巡南海做法，拜登政府照單全收。

美軍加強南海活動同時，美國多個歐洲盟國海軍也刻意遠道而來。法國潛艇與支援艦早前通過南海後，隨即再派兩棲攻擊艦與護衞艦到亞太3個月。英國更計劃由尚未形成戰鬥力的旗艦，伊利沙伯女王號航母在今年春夏來到南海。德國也宣布出動護衞艦夏季前來。

除了對華軍事施壓，拜登政府也在大力拉攏中國周邊國家，以至借日本之手聯合東南亞圍堵中國。日本首相菅義偉本周訪美之前，日本與美國發表聯合聲明，大談南海甚至台海等，北京視為主權和核心利益議題。日本3月底亦與印尼簽署防務合作協議，降低向印尼輸出軍事裝備和科技門檻；日本原本已跟越南及菲律賓簽有類似協議。

可見菲律賓當局此時藉牛軛礁議題向中國發難，大背景因此與2012年黃岩島事件頗為相似。

美國奧巴馬政府當年力推「重返亞太」戰略。國務卿希拉莉2011年底，在到訪菲律賓的美軍驅逐艦上高調演講，用了「西菲律賓海」一詞而非國際通用的「南中國海」，卻宣稱美國在南海「不會偏袒任何一方」。菲律賓阿基諾政府其後對外表示，美國會支持菲律賓在南海「抵禦外來進攻」。

到2012年4月，菲律賓軍隊到黃岩島潟湖扣押中國漁民，就地要求畫押承認「入侵」，中國漁民遭菲軍揮槍指嚇的影像在國內引起震動。

中方緊急派遣漁政、海監（後合併為海警）船隻前往對峙，最後成功救出中國漁民，逼退菲軍，並設立定期巡邏。黃岩島自此由無人控制的中菲爭議「灰色地帶」，變成由中方實際管轄的島礁，阿基諾政府「偷雞不成蝕把米」。

杜特爾特明白菲律賓根本不可能與中國硬碰，2016年上任以來疏美親華，菲軍方則成輸家，美國地緣利益也受到衝擊。杜特爾特尋求與中國擴大貿易和爭取更多援助之餘，反覆威脅退出容許美軍進入菲律賓的《部隊訪問協議》，以及容許美軍在菲律賓經營軍事設施的《強化防務合作協議》。

菲總統大選在即 風波擴散不利

現在時值美國拜登政府尋求修補與盟國關係，加上菲律賓明年總統大選快要到來，各種力量再次在南海暗流湧動。但對於牛軛礁風波，菲律賓退役海軍少將Rommel Jude Ong直指，杜特爾特一朝在位，菲軍選擇就十分有限，除了外交抗議和在社交媒體批評中國，就沒有連貫的策略。

面對拜登政府軍事施壓加劇，中國方面近期在牛軛礁的活動間接發出了訊號。牛軛礁戰略位置顯赫，既是南沙群島主要列礁九章群礁的最大海礁，更位於中國南海三大人工島，美濟、渚碧、永暑「鐵三角」之間的中點。

畢竟，美軍巡南海再頻繁，也絲毫改變不了島礁在南海諸國間由誰實控的事實，遑論美軍自己也承認對華常規威懾能力大不如前，而歐洲國家海軍來南海，就更是純粹如中方所說的「刷存在感」。

不過中美新一輪南海較勁，亦使東南亞國家處於尷尬局面，尤其中菲關係此刻相當微妙，牛軛礁風波並不有利。杜特爾特6年任期明年屆滿，按菲律賓憲法不得尋求連任。他據報有意讓自己女兒、現任達沃市長薩拉（Sara Duterte）問鼎總統，自己參選副總統。故若風波持續鬧大，杜特爾特恐無法一直保持低調溫和，顯得對中國太軟。

京抗美介入 料盡快與東盟商協議

中國要排除美國介入，同時兼顧與南海諸國的關係，最便捷辦法，相信就是盡快與東盟完成《南海行為準則》磋商。中國與東盟十國2002年發表《南海各方行為宣言》，共同表達了確保航行自由、不訴諸武力、不在目前無人島礁上居住、不使爭議複雜化的意願，但宣言至今仍未演化成具體落實的準則，為擱置爭議共同開發鋪路。

美國認為中國與東盟制定規則，對其霸主地位構成挑戰，而今年是中方2018年提出，爭取3年內完成《南海行為準則》磋商願景的最後期限下，南海局勢恐怕尤其容易節外生枝。如何排除域外力量干擾，盡快達成平衡區內各國利益的協議，是中國與南海諸國當前的共同考驗。

▲ 菲律賓與中國就南海牛軛礁風波近日擴大，看來並非偶然，更可以說有一定必然性。 （資料圖片）