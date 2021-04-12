立會勢力新布局 議政水平望提升

人大常委通過香港的新選舉制度，相關修訂草案於本周三提交立法會首讀。在立法會選舉層面，最終決定下屆立法機關的代表經由選委會、功能團體、地區直選3個途徑產生，分別有40、30和20席；另外選區劃分以及部分功能界別之組成方式亦有不少變化，勢必令建制派內各方勢力重新洗牌。

（A）地區直選界別：20席

地區直選由目前從5區以比例代表制選出35席，變為透過「雙議席單票制」從10區選出20名議員。根據過去「建制Vs非建制」得票約「40%：60%」之比例推算，較有可能出現的情況，應該是每個選區將產生建制派與非建制派議員各一名，也就是總共10名建制派地區直選議員。

建制地區直選議員 或僅留一半

留意目前透過「地區選舉」直接或間接產生的建制派立法會議員共20名，當中17人來自地區直選，另外3人則屬於區議會（第一）和（第二）界別。在新選舉制度下，由於區議會（第一）和（第二）這2個界別將被取消，故以上20位立法會議員即使想連任，亦只有為數一半能繼續成為地區直選議員--問題在於：哪10人會留下來？

按照政治科學領域的「M+1法則」預測（於選舉時，候選人數目理論上較選區議席數目大於1，從而推論一個地方的活躍政黨數目將有多少，見本欄3月8日的文章），在「雙議席」的選舉制度之下，「大黨」最終只會有3個（即2＋1），而從目前反對派四散或被拘捕的情況看來，仍有機會在今年年底能重整軍容的泛民政黨，似乎亦只剩民主黨。

也就是說，地區直選下的另外兩大政黨，根據理論則最有可能是建制派「老牌子」的民建聯和工聯會--不過，民建聯和工聯會的地區直選連同區議會（第一）和（第二）界別之立法會議員，現時已經有14位，預計年紀最大的3位會退休，扣除10個地區直選議席後，餘下一位便要跟另外6位現任建制派地區直選議員（葉劉淑儀、梁美芬、謝偉俊、田北辰、何君堯、容海恩），尋求出選新增40席的「選委界別」。

人大政協功能組別 成建制班長

（B）功能團體界別：30席

功能組別變化較大的有4個界別：新增商界（第三）界別旨在反映國企在香港的訴求，符合內地企業對本港經濟影響不斷上升之大勢；另一新設立界別：港區人大、政協及全國性團體代表，政治地位相對「超然」，故亦有可能成為未來建制派在議會的首領，也就是俗稱「班長」。

此外，醫學界及衞生服務界則合併為「醫療衞生界」。目前的評估是由於護士選民較醫生選民為多，所以醫生今後將難以在此界別勝出，變相叫醫學界必須跟護士和藥劑業界協調合作，然後始能夠在議會有發言權，亦因而間接提升了護士、藥劑師及其他衞生服務界（如營養師、視覺矯正師、臨床心理學家、義肢矯形師、言語治療師等）的政治地位。

最後，現時議席懸空的資訊科技界，將加入生物科技及工程團體的選民，從而擴大成「科技創新界」。值得留意的是，這個界別將取消過去資訊科技界的個人票，變為只有團體票，故目前預計建制派往後在此界別參選之勝算較高。

（C）選委會界別：40席

如上所述，新增的選委會界別將要「接收」部分失去地區直選機會的現任建制派議員，人數約為10人。

此外，估計功能組別內亦會有不少人尋求在選委會界別出選，避免跟自己業界的大熱人選正面交鋒。

目前輿論普遍認為，中央對選委會界別的立法會議員之「可控性」甚高。

不過，正如本欄3月23日的分析，傳統的功能團體對相關界別選委仍有很大的影響，故此，這個界別的議員，依然會極力爭取業界利益。

留意選委會界別的立法會議員將會以「簡單全票制」產生：1,500名選委每人一票，而每票要揀選40名候選人，不能多亦不能少，最後得票最多的40人當選。不難想像，透過這種投票方式產生的代表，一般而言政治立場都比較溫和--因為相對偏激的參選人就算取得個別或某幾個業界支持，卻依然會被其餘大部分選委捨棄而落選。

如是者，則我們可以看出今次改變選舉制度的設計理念：平衡（equilibrium）--相對於功能組別議員只需關注業界利益，以及地區直選議員（不論建制還是泛民）總以狠批政府來爭曝光以「表演」為民請命，選委會界別的立法會議員則跟上述兩類議員相反：既需要顧及跨行業（即香港整體經濟）的利益，另外手法和立場亦必須比較溫和，才會獲得選委會內5個界別的大部分人支持，從而能平衡功能組別的狹隘，還有地區直選的激進和民粹。

首批「選委議員」 公眾印象關鍵

當然，有得必有失，1,500人的選委會終究是個「小圈子」，無可避免會被批評推崇精英主義。從「完善」選舉制度的角度，要面對這類批評，一眾選委如何選擇首批40位立法會議員，打造「選委議員」的公眾第一印象，可謂至為關鍵。

若這40名「選委議員」多數屬勇於表現忠誠愛國的老好人，做事卻唯唯諾諾，不求有功但求無過，甚至因為在地區直選不夠實力而被排擠，那就可能予人「紅色橡皮圖章」之觀感。

相反，假如選委會界別的立法會議員可以展現出優秀的政治論述能力，跟官員對政策的認知度旗鼓相當，且除了批評亦能提出具遠見又可行之反建議的話，則「選委議員」甚至能令功能組別及地區直選議員有所轉變，齊齊提升立法會的議政水平。

▲ 人大常委通過香港的新選舉制度，相關修訂草案於本周三提交立法會首讀。（資料圖片）