消費券要簡便 商戶營辦商增優惠共贏

港府選定四家營辦商負責發放電子消費券，除了藉此催谷本地消費外，亦在政策上引導市場，讓營辦商為了提高非現金支付市場佔有率，不但減免小商戶的安裝費和交易費，亦鼓勵與商界提供更多折扣優惠，為自己與業界及市民締造多贏局面。

澳星投入規模小 消費成效不彰

財政司司長陳茂波昨在網誌撰文指，電子消費券籌備取得進展，已甄選了八達通、拍住賞、支付寶及WeChat Pay HK四家儲值支付工具營辦商，負責向每名合資格市民分期派發共5,000元電子消費券。當局將會設立中央登記系統，最快在暑假接受申請，讓市民自行選定最適合自己消費模式來收取和使用消費券。

疫下封關，遊客大減，內地、澳門、台灣、新加坡、南韓和澳洲都選擇透過派電子消費券，來催谷內需，但成效迥異，皆因投入資金規模和力度不同。內地投入的規模最大，成功發揮槓桿效應，帶動零售業復甦；反觀新加坡和澳洲新南威爾斯省政府只給予每個成人分別200坡元（1,158港元）和100澳元（593港元）消費券，對刺激經濟作用有限。

港府在發放消費券方面，宜參考周邊地區經驗，由申請以至發放程序都應以簡單方便為大前提。澳門去年向每名合資格市民發放8,000澳門元消費券，上月宣布加碼再推50億元電子消費券，但今次卻採用類似台灣三倍券模式（即先累計消費3,000元新台幣，再向政府申請領回2,000元新台幣，實質花1,000元可當3,000元使），卻招來市民狠批，指這種先消費，後回贈的做法太複雜，每日和每月消費都有上限，最後迫使當局道歉和宣布要優化派發方法。

此外，港府原先計劃分5期派發電子消費券，但在聽取意見後，據說已不傾向每月派1,000元定額消費券，以增加市民消費的靈活性，亦避免扼殺市民購買大金額產品意慾。

市民未來登記領取消費券時，除了考慮哪種電子支付工具最便捷外，相信亦會計算哪家營辦商提供更多、更合用的優惠。

事實上，多家電子錢包公司過去幾年不斷燒錢來提升市場佔有率，疫情令無現金消費成大趨勢。據早前一項調查顯示，50%被訪者表示過去一年增加使用手機支付，只有28%從未用過，反映電子支付仍有拓展空間。

四家負責發放電子消費券的營辦商，都認為今次是個擴大市場佔有率的契機，已同意盡量減免中小企、小店商販的安裝機器費用和交易費，務求讓小企也能把握這次消費券派發後可能增加生意的機遇，令小店也能夠與大集團雨露均霑。

免小企安裝費 聯商推優惠吸客

營辦商亦應主動向各個業界爭取更多優惠，如選用某種電子支付的電子消費券，結帳時可獲得折扣優惠，甚或消費某個金額，可獲贈購物券或其他形式回饋，令市民覺得花錢有着數，願意多消費，也讓業界多了生意可做，為經濟帶來起色，同時亦提升該電子支付工具的市場滲透率，達致多贏局面。

港府派發電子消費券是項新嘗試，若運作順暢而有成效，除了有助推動本地電子支付更普及化外，更令財爺今後多了一種宏觀經濟調節政策工具。

責任編輯：楊雨