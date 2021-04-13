緊貼「新常態」  開創亞洲先河　香港科大商學院推出Digital MBA

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新冠肺炎疫情雖然影響甚深，但同時造就不是機遇。香港科技大學商學院（科大商學院）推出國際工商管理碩士數碼課程，其混合授課模式正是針對疫情不明確因素而產生，為有志攻讀人士提供更具彈性的學習方式。
科大商學院的工商管理碩士（MBA）課程於英國《金融時報》MBA課程全球首25個排名中，多次位列亞太區第一位，成績斐然。今次推出國際工商管理碩士數碼課程（Digital MBA for Global Leaders (DiMBA)），為亞洲地區首個率先採用彈性網上學習模式的MBA課程，給予有意進修的專業人士有更具靈活性的選擇。
因應疫情而誕生的新生代MBA
身兼科大商學院副院長及MBA課程主任的陳泰元教授指因應疫情，現時科大商學院全日制及兼讀制的面授MBA課程，採用同時提供線上和面授課堂的混合授課模式給學生選擇。「我們發現兼讀制學生即使可回校上課，大部份仍是參加線上班，反映全職人士喜歡省時、不受地域限制的彈性課程選擇。」
作為亞洲區的教育創新先鋒，科大率先推出這個嶄新的兩年兼讀制課程，陳泰元教授認為：「近年，網上學習技術的發展一日千里，尤其在全球疫情爆發的時期技術的實際應用也愈見成熟；此際推出DiMBA數碼課程，正是一個提供創新與實用兼備學習平台的良機。」攻讀DiMBA的學員，只須於課程首週親身到校園上課，若希望體驗校園學習氛圍，課程同時也提供面授式選修課供學員選擇；同時，課程提供海外考察項目，有助拓展國際視野。
坊間對線上學習的印象，可能仍停留在學生長期面對電腦學習，沒有與師生交流的機會。然而，疫情改變全球工作、學習模式，而商業機構亦理解將業務及工序數碼化、線上化的必要，同時催化了線上學習科技的進步程度。科大商學院DiMBA會採用一個國際頂尖商學院皆使用的線上學習平台，並建立亞洲第一個虛擬課室，為疫情後全球發展和環境挑戰作出應對。
陳泰元教授表示：「今次課程精心加入時下熱門的人工智能、大數據、區塊鏈、金融科技和Python編程等內容，提高學生在數碼化技能和商業科技能力的應用，擴大『商業x科技』事業發展路向。」
線上「接觸」更廣闊領域
課堂上學生之間互動交流是科大MBA核心價值之一，DiMBA學生在設計精良的虛擬課室中，仍能進行課堂討論、案例研究、報告等，跟其他面授MBA課程一樣。而且，DiMBA學生所運用的是行業領先的數碼平台，令他們快人一步熟習在數碼化新常態中，通曉虛擬工作領域的領導工作。
選擇DiMBA的其中一個優勢，是如果有個人日程安排，如商業旅行與假期計劃，或有搬遷等變動，也可在線上繼續學習，不受時間地點限制。DiMBA絕大部份課堂均能線上參與，吸引很多來自日本、韓國、新加坡等亞太區專業人士查詢入課詳情。這有助DiMBA學生建立跨地域人際網絡、巿場及工作機會，長遠對區內各地的事業發展有更大優勢。
修畢DiMBA的學生，將獲得與面授課程相同的科大MBA學位證書，而畢業後可通過「終身學習計劃」繼續參加指定的線上課程，持續提升自己的實力。DiMBA課程現已開始招生，而4月22日更會有DiMBA線上宣講會及由黃昊教授授堂講解有關加密貨幣，讓大家可親身體驗DiMBA課堂並了解更多課程內容，有關的詳情請瀏覽課程網站：www.mba.ust.hk/dimba
登記參加: https://mbainfo.ust.hk/acton/form/10309/02d7:d-001a/0/-/-/-/-/index.htm
虛擬課室技術打破時空界限
DiMBA的虛擬課室（virtual classroom）技術是專為教學而設，歐美頂尖商學院亦有採用，而現時科大是亞洲首家引入此類技術的院校
上課時，教授可以在一列高解像度屏幕上，清楚看到每一位學生在他面前，如同在面授課室內一樣；多鏡頭技術令教授的視線落在某一位學生時，該學生在自己的電腦屏幕上，也會見到教授正面看着他，加強互動感，促進師生間的交流。
教授也可以用平台內置的互動練習功能，要求學生發表各自的意見、答案，並即場與全班分享結果，令學生可以相互學習、了解各同學的看法；分組活動時，學生可利用平台進入小組虛擬房間，進行案列討論、項目分工等不同的工作上。
這些學習及練習，同在一個虛擬課室平台中進行，不但為學生提供一個無縫學習體驗，亦同時讓學生們預視未來虛擬工作間環境的上班模式。
（資料由客戶提供）