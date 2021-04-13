緊貼「新常態」  開創亞洲先河　香港科大商學院推出Digital MBA

▲ 香港科技大學在許多學術研究及課程都站於一眾亞太區院校的前列位置。

新冠肺炎疫情雖然影響甚深，但同時造就不是機遇。香港科技大學商學院（科大商學院）推出國際工商管理碩士數碼課程，其混合授課模式正是針對疫情不明確因素而產生，為有志攻讀人士提供更具彈性的學習方式。



科大商學院的工商管理碩士（MBA）課程於英國《金融時報》MBA課程全球首25個排名中，多次位列亞太區第一位，成績斐然。今次推出國際工商管理碩士數碼課程（Digital MBA for Global Leaders (DiMBA)），為亞洲地區首個率先採用彈性網上學習模式的MBA課程，給予有意進修的專業人士有更具靈活性的選擇。

▲ 李兆基商學大樓為科大校園其中一個重要地標，亦是科大商學院的主要建築。

因應疫情而誕生的新生代MBA

身兼科大商學院副院長及MBA課程主任的陳泰元教授指因應疫情，現時科大商學院全日制及兼讀制的面授MBA課程，採用同時提供線上和面授課堂的混合授課模式給學生選擇。「我們發現兼讀制學生即使可回校上課，大部份仍是參加線上班，反映全職人士喜歡省時、不受地域限制的彈性課程選擇。」

作為亞洲區的教育創新先鋒，科大率先推出這個嶄新的兩年兼讀制課程，陳泰元教授認為：「近年，網上學習技術的發展一日千里，尤其在全球疫情爆發的時期技術的實際應用也愈見成熟；此際推出DiMBA數碼課程，正是一個提供創新與實用兼備學習平台的良機。」攻讀DiMBA的學員，只須於課程首週親身到校園上課，若希望體驗校園學習氛圍，課程同時也提供面授式選修課供學員選擇；同時，課程提供海外考察項目，有助拓展國際視野。

坊間對線上學習的印象，可能仍停留在學生長期面對電腦學習，沒有與師生交流的機會。然而，疫情改變全球工作、學習模式，而商業機構亦理解將業務及工序數碼化、線上化的必要，同時催化了線上學習科技的進步程度。科大商學院DiMBA會採用一個國際頂尖商學院皆使用的線上學習平台，並建立亞洲第一個虛擬課室，為疫情後全球發展和環境挑戰作出應對。

陳泰元教授表示：「今次課程精心加入時下熱門的人工智能、大數據、區塊鏈、金融科技和Python編程等內容，提高學生在數碼化技能和商業科技能力的應用，擴大『商業x科技』事業發展路向。」

▲ 科大商學院副院長及MBA課程主任的陳泰元教授認為今次DiMBA是一個工管課程上的創新之舉。

線上「接觸」更廣闊領域

課堂上學生之間互動交流是科大MBA核心價值之一，DiMBA學生在設計精良的虛擬課室中，仍能進行課堂討論、案例研究、報告等，跟其他面授MBA課程一樣。而且，DiMBA學生所運用的是行業領先的數碼平台，令他們快人一步熟習在數碼化新常態中，通曉虛擬工作領域的領導工作。

選擇DiMBA的其中一個優勢，是如果有個人日程安排，如商業旅行與假期計劃，或有搬遷等變動，也可在線上繼續學習，不受時間地點限制。DiMBA絕大部份課堂均能線上參與，吸引很多來自日本、韓國、新加坡等亞太區專業人士查詢入課詳情。這有助DiMBA學生建立跨地域人際網絡、巿場及工作機會，長遠對區內各地的事業發展有更大優勢。

修畢DiMBA的學生，將獲得與面授課程相同的科大MBA學位證書，而畢業後可通過「終身學習計劃」繼續參加指定的線上課程，持續提升自己的實力。DiMBA課程現已開始招生，而4月22日更會有DiMBA線上宣講會及由黃昊教授授堂講解有關加密貨幣，讓大家可親身體驗DiMBA課堂並了解更多課程內容，有關的詳情請瀏覽課程網站：www.mba.ust.hk/dimba



登記參加: https://mbainfo.ust.hk/acton/form/10309/02d7:d-001a/0/-/-/-/-/index.htm

▲ 科大會計學系黃昊教授將於4月22日舉行的線上宣講會講解有關比特幣及近期在藝術界急速竄升的NFT代幣。

虛擬課室技術打破時空界限

DiMBA的虛擬課室（virtual classroom）技術是專為教學而設，歐美頂尖商學院亦有採用，而現時科大是亞洲首家引入此類技術的院校

上課時，教授可以在一列高解像度屏幕上，清楚看到每一位學生在他面前，如同在面授課室內一樣；多鏡頭技術令教授的視線落在某一位學生時，該學生在自己的電腦屏幕上，也會見到教授正面看着他，加強互動感，促進師生間的交流。

教授也可以用平台內置的互動練習功能，要求學生發表各自的意見、答案，並即場與全班分享結果，令學生可以相互學習、了解各同學的看法；分組活動時，學生可利用平台進入小組虛擬房間，進行案列討論、項目分工等不同的工作上。

這些學習及練習，同在一個虛擬課室平台中進行，不但為學生提供一個無縫學習體驗，亦同時讓學生們預視未來虛擬工作間環境的上班模式。

▲ 亞洲首個虛擬課室將會於DiMBA上啟用。

（資料由客戶提供）