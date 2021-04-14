【疫後商機】數碼營銷尋找新商機　貿發局助中小企轉型

香港以及全球在疫情下，受到前所未有的衝擊，近期各國人民陸續開始注射疫苗，毋疑為經濟復甦帶來一絲曙光。其中，內地經濟率先復甦，亦有機會帶動東盟市場逐漸復原，相信港商都希望把握機會進軍內地，尤其是大灣區，並且在電子商貿主導的新常態下分享成果。香港貿易發展局就已經為商家提供一系列方案，助大家在瞬息萬變的營商環境下，尋找疫後新商機。

疫情下令全球營商環境改變，數碼轉型是新方向。貿發局將會集合培訓、支援、、實踐平台於一身，協助香港中小企進軍內地及亞洲市場，掌握疫後新常態。業務數碼化及電子商貿範疇，更可以提供有龐大的機遇。

善用數碼三重奏 提升推廣渠道

很多港商對於內銷市場可能仍然陌生，就規條、政策及具體事項的資訊及人脈需求熱切。有見及此，貿發局計劃推出措施協助中小企裝備自身業務，同時開拓商機。

【T-box】升級轉型計劃

貿發局的「T-box 升級轉型計劃」團隊會根據您的業務需要，例如品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案及市場開拓，提供商務諮詢、工作坊、政府資助、市場資訊及交流機會等服務。「T-box」亦與騰訊雲 (Tencent Cloud)合作推出騰訊雲中小企優惠」，為中小企業打造電子營銷及廣告兩大方案，接通內地商機；另外，貿發局亦通過「採購網」hktdc.com Sourcing及夥拍網店平台供應商SHOPLINE提供數碼營銷方案。

想了解更多可瀏覽T-box專頁：smesupport.hktdc.com

網上課程 增強競爭力

數碼轉型成企業營商新常態，貿發局推出免費網上課程「數碼學堂」(Digital Academy) 和「網購學院」(E-tailing Academy)，邀請業內專家，傳授網上營銷技巧。中小企業可以為數碼轉型做好準備，並透過升級版的「貿發網採購」hktdc.com.Sourcing平台及其即時交易服務，累積實戰經驗，為開拓新客源和營運奠下穩健的基礎。

「寄售易」服務助你解決產品內銷痛點

貿發局推出的「寄售易」（ConsignEasy）服務計劃，向港商提供全面支援。在內地沒有合作夥伴的中小企只需要在香港倉庫交貨，待貨品成功銷售後，「寄售易」服務會在扣除稅項及相關開支之後把款項存入港商在香港的銀行賬戶，真正做到「香港交貨、香港收錢」。

港商亦可透過貿發局「香港．設計廊」(Design Gallery)的銷售網絡，打開內銷市場。「香港‧設計廊」於內地的銷售網絡有多達40多個，遍及北京、上海、廣州等16個消費力強的內地城市，並在電商平台包括淘寶和京東商城開店，協助香港品牌開拓內地零售市場，產品類別涵蓋食品飲料、家居用品、禮品、服飾箱包、家品電器、電子數碼等。

 詳情可瀏覽hkmb.hktdc.com/tc/access-mainland-ecommerce.

 T-box專頁smesupport.hktdc.com 及「寄售易 (ConsignEasy)」專頁hkdesigngallery.hktdc.com

以上資料由香港貿發局提供

參考資料：

2021年香港出口展望：復甦微弱 審慎前行

https://research.hktdc.com/tc/article/NjA2NzU4MzE3