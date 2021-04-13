近來吹風都是說要放寬中港兩地通關限制了，不僅「回港易」計劃拓展至廣東省以外其他省份，並會加入「來港易」計劃。

回港易早就該放寬限制，因為現行邏輯不令人信服，全中國大部分地區已是低風險，譬如來自上海或福建這些和香港一直有緊密關係的人，確實不會比來自廣東省的「危險」。疫情封關一年多，真的已搞到許多家庭分隔。現於外省的港人，基本上若非必要，真的不會考慮回港，因為一來一回前後要隔離28天，導致聽到太多慘情故事。沒得返港探望重疾父母親人，甚至在隔離期間沒得送終。就算非關危疾，很多案例即為爸爸留內地打工，年多沒有跟妻兒見面吃飯（只能綫上見）。反過來，另一常見情況是娶了內地老婆，家人留在內地，也是相見時難。這些分隔故事，顯示出香港和內地在好多層面上已真難以割斷。

現在最新情況是，各地已通報，在內地有居住證及醫保的港人，都可免費接種疫苗了，沒上述證件的，遲些也可自費打針。而在不同的社區及單位中，可見到有政策去推行加強接種。有些朋友所住的小區或屋苑，都經居委去籌備登記及打針，因為是個上面派下的任務，要達到一定打針數目指標。不過問起朋友，就算免費有得打針，他們態度仍觀望。有些講到有聲有色，說打針還打針，令到總體全民打疫苗率好看而已，說他們有打過針後去外國入境再接受檢測的，發現抗體數量也是偏低。

至於來港易，則是方便解決到港探親為主（好多是父母來港看在留學的孩子或港漂），更多像人道考慮。但只要從香港回內地還是要隔離14天的話，這到香港的入境數字還是不會怎上升的。