復活節假期的首天，我們相約到山頂附近的低級行山徑，打算親親大自然。才行了半小時，Bonnie問：「現在是4月嗎？」我說：「對啊！已是4月。為何這樣問？」她說：「4月頭的氣溫已經近30度，要是8月，豈不是熱得要命！」

我將私伙冰水遞給她：「喝一口可以降溫的！」她提議：「我們還是到商場過冷河，再喝杯凍飲，休息一會吧！」見她雙頰通紅，我還是跟她休息一下。我們找了一家餐廳坐下，我柯打了一瓶有氣礦泉水，她就選了蘋果橙汁。我提醒她：「別說我囉嗦！如果你真的打算夏日前瘦10磅，果汁並非你解渴之選。」

她咆哮：「我已經沒選飲汽水了！」

我解釋：「一罐汽水約有140卡，但一杯橙汁，熱量也逼近135卡……」她打斷我的話：「那麼我轉汽水好了。」

我說：「冷靜！我只是在卡路里的基礎上說，雖然熱量相若，但果汁有維他命，當然比喝汽水好。」

她問：「那麼，大熱天時感到口渴又要瘦，該喝甚麼？」

我建議：「如果還是要嘗一點甜，可以用水果拼蔬菜混合打汁，畢竟，蔬菜熱量較水果低而又水份多，也很適合作為飲料，我們在台北時，必喝的白苦瓜鳳梨汁就是一個好例子，當然不要加入蜜糖。如果選淨蔬菜汁就最好，舉例說，番茄汁加冰就較方便，一杯番茄汁，只有45卡，若嫌有一陣草青味，可以加點檸檬汁，可省回近100卡。小數怕長計啊！」