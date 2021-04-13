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不是童話

副刊版 2021/04/13

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英國菲臘親王逝世，享壽99歲。吾等皆凡人，在世活着，俱有瑕疵，但逝去時讓人記得甚麼，那就是不枉此生的憑據。關於菲臘親王跟英女皇的關係，坊間傳聞不少，褒貶參半。成年人看感情事都會明白，兩個人走在一起，不可能風平浪靜，誰個少年不風流？所以，誰贏在起跑綫沒有用，最緊要是，誰願意拖着你手、陪你走到最後。我較喜歡看這對皇家伴侶年老的畫面，有些他倆鏡頭下的點滴，是一個人要去到某個年紀、經歷過某些事，才懂難得。

皇室規定，不許夫婦公眾場合拖手（只可挽手臂）。菲臘親王一於話之你，要拖就拖，不少次在鏡頭前公然拖着英女皇慢慢落樓梯。從小被嚴格規範的女皇初則錯愕，但瞬即轉為偷笑，那種嫣然，是甜到入心才能綻放。而這個犯規拖手，二人一直犯到90多歲，教人會心微笑。現世代，有feel即拖不難，偷偷摸摸地拖亦不少，但夠膽破除傳統世俗規範，公然光明正大地拖着愛人之手的男人，少點勇氣和瀟灑都難做到。這種執子之手，才有點分量。

我還喜歡看女皇站在丈夫旁邊時，展露出各種笑容，包括：偷笑、甜蜜笑、俏皮笑、咪眼笑、嘻嘻笑、哈哈笑、燦爛笑、爆笑、失控笑、失儀笑、彎腰笑、開懷笑、兩人一齊大笑等，這是平時在其他場合不會看到的女皇。

菲臘親王96歲那年，還打扮成皇家護衞隊為妻子當值站崗，傳媒拍得女皇走過他身邊時，想忍笑卻又禁不住嘻嘻笑的表情，很少女又很可愛。誠然，兩公婆流流長幾十年，令女皇笑不出的事情相信也不少，他倆的故事絕非王子（菲臘原是希臘和丹麥王子，甘願放棄兩國王位的繼承權，以平民身份與遠房表妹伊利沙伯公主成婚）和公主happily ever after的童話，惟往事如煙，從暮年的默契和各種笑容可知，這已是一對可愛活寶。

不是童話，但更真實。世間上能有一個伴，到老時還可以一起牽着手、相視而笑和哈哈大笑，在笑靨中一直到老白頭，縱有風雨，但彼此心中，始終是「有你，不枉」。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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