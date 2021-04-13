名館推出90分鐘點心放題

銅鑼灣新派Fusion中菜館名館最新推出網上預訂點心放題49折優惠，以激抵人均價$138起\位（另加一），歎盡由名廚精心炮製超過30款精緻粵式新派點心。點心由大廚每日新鮮製作，即叫即蒸，主打招牌有大良

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