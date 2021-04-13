名館推出90分鐘點心放題 副刊版 2021/04/13 分享： 銅鑼灣新派Fusion中菜館名館最新推出網上預訂點心放題49折優惠，以激抵人均價$138起\位（另加一），歎盡由名廚精心炮製超過30款精緻粵式新派點心。點心由大廚每日新鮮製作，即叫即蒸，主打招牌有大良 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Artisan Lounge推春日陽光下午茶 今日 Artisan Lounge推春日陽光下午茶 北角一田超市日系美食新登場 2021/04/12 北角一田超市日系美食新登場 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 2021/04/08 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 2021/04/08 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 2021/04/07 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 飲食資訊 餐廳情報 銅鑼灣 中菜 飲品 點心 Fusion 放題 天鵝