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Artisan Lounge推春日陽光下午茶

副刊版 2021/04/13

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位於尖沙咀K11 MUSEA的Artisan Lounge，本月推出「Spring Special春日下午茶套餐」（$768/2人，另加一），當中最具特色的是與Bageliciouz獨家合作的精選自家

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