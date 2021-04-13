Artisan Lounge推春日陽光下午茶 副刊版 2021/04/13 分享： 位於尖沙咀K11 MUSEA的Artisan Lounge，本月推出「Spring Special春日下午茶套餐」（$768/2人，另加一），當中最具特色的是與Bageliciouz獨家合作的精選自家 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 名館推出90分鐘點心放題 今日 名館推出90分鐘點心放題 北角一田超市日系美食新登場 2021/04/12 北角一田超市日系美食新登場 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 2021/04/08 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 2021/04/08 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 2021/04/07 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 香港 餐廳 尖沙咀 中菜 下午茶 薑 K11 MUSEA 烘焙 雞尾酒