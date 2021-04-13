香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐 副刊版 2021/04/13 分享： 人人都去Staycation，除了享受自助餐及歎酒店奢華住宿，Staycation也可以親近大自然及療癒身心。香港青年旅舍協會白普理賽馬會大美督青年旅舍在4月及5月便分別推出兩個正念藝術工作坊住宿套餐 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 2021/04/10 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 2021/04/09 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 2021/04/08 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 2021/03/30 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 2021/03/26 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 旅遊資訊 旅遊行程 消費資訊 消費種類