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香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐

副刊版 2021/04/13

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人人都去Staycation，除了享受自助餐及歎酒店奢華住宿，Staycation也可以親近大自然及療癒身心。香港青年旅舍協會白普理賽馬會大美督青年旅舍在4月及5月便分別推出兩個正念藝術工作坊住宿套餐

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欄名 : 旅事通

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