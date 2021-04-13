用App舉報垃圾蟲 免郊區變垃圾崗

食環署表示，在復活節5日長假期於離島及郊區收集逾190公噸垃圾。港人在疫情期間更熱衷到郊外遠足，但垃圾問題愈發嚴重，當局除需加強分析市民郊遊熱點以便提供相應設施，市民更需自律。

復活節長假 收集逾190噸垃圾

食環署發言人表示，因應長假期期間不少人會到訪離島與鄉郊，會根據各區情況加強清潔服務，而署方在復活節假期期間一共收集逾190公噸垃圾，單是在長洲就收集到約170公噸。當局呼籲市民前往這些地區時應保持環境衞生，妥善處理垃圾，包括使用過的口罩。

本港疫下到訪郊外人數大增，漁護署數字顯示，到訪郊野公園及海岸公園的人數由前年的1,120萬增至去年的1,200萬。垃圾問題亦因此更為顯著，本地近日社媒上廣傳多張照片，皆是關於大量垃圾堆積，包括離島碼頭垃圾桶與附近皆堆滿垃圾袋、膠樽、食物包裝等，有網民嘲諷稱古洞水塘的垃圾山是「新打卡點」。

Facebook專頁「香港人露營分享谷」更有網民發帖指，東龍島上垃圾堆積，惟島上只有一名清潔伯伯，呼籲遊人為居民及清潔工着想，自己垃圾自己帶走。

疫下遊人增 致大量垃圾堆積

不少出現垃圾山的黑點屬於近年新興、被冠名「隱世」的郊遊景點，例如古洞水塘及蒲台島。當局需定期分析市民郊遊的習慣，及早在露營與郊遊熱點增設不同設施保持衞生及鼓勵環保，例如垃圾桶及加水站，以減少亂拋垃圾及鼓勵人們自備水樽。

本港郊外地區甚為廣泛，當局人手有限，但市民可輕易幫助改善情況，例如在手機上下載TrailWatch，以便在郊野公園或行山徑看到亂拋垃圾、垃圾堆積、樹木倒塌，以及動物屍體的時候，即時通知漁護署處理。這類做法在外國已有先例，例如澳洲維多利亞省居民可透過Report Litter App，向當地環境部門實時舉報他人開車時亂拋垃圾。

自發執垃圾 消遣兼保護環境

本港疫下亦不時有團體與個人自發行山執垃圾，例如綠色和平一直有「行山X執垃圾」行動，疫下更推出「行山抗疫不留痕」，組織義工到郊野公園一邊收集口罩、膠樽、煙頭等多類垃圾，旨在普及自己垃圾自己帶走的意識。市民大可一邊遠足消遣、一邊保護環境，令郊遊更具意義。

到偏遠地區亂拋垃圾不但破壞景點與自然環境，疫下更有播毒風險，對清潔人員與當地居民甚為不公，郊遊人士為己為人都應有公德心。

▲ 復活節長假期間，不少市民到郊外遊玩，有網民發帖指東龍島上垃圾堆積，呼籲遊人自己垃圾自己帶走。（fb專頁「香港人露營分享谷」提供圖片）