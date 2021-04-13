港版消費券 怎樣派才最有效？

財政司司長陳茂波在發表《2021-22財政預算案》時公布，會向合資格的18歲以上人士派發每人5,000元的電子消費券，據聞有關細節尚未落實，但外地的相關經驗或許可以作為參考。

不少經濟體的政府也有推行官方消費券的經驗，做法各有不同，視乎政策的目標。如果是為了「扶貧」，那麼派發的對象就會集中於弱勢社群；如果是要扶持特定行業，消費券的適用範圍便會有所規限，以中國內地、新加坡、澳洲等為例，她們近期所發放的消費券主要是精準支援受疫情重創的行業，例如旅遊、餐飲、娛樂場所等。

「港版消費券」又怎樣？財爺早前在其網誌曾這樣說過：「政府派發電子消費券的目的是為本地經濟體系注入消費力，透過發揮乘數效應，最大程度地激活消費氣氛，廣泛地讓市民以至企業受惠。」這樣看來，今次派發的消費券應屬「普惠型」，即力求惠及全民，以及盡量讓各行各業利益均霑，目標是進行逆周期調控，藉以提振市民消費意慾，刺激內部經濟。

雖然今次的「消費券」幾乎人人受惠，但卻不是所有人都支持。有團體的調查便指，有55%的受訪長者寧願政府一次性派現金。對大多數「用家」而言，「折現」當然是最理想的，因為彈性最大，但就經濟效益來說，「消費券」卻可能更高，除了有助防止民眾儲起來不花費而削弱了應有的效用之外，亦有「槓桿作用」，撬動比消費券面值更大的消費額。

參考多地經驗 惠及更多小商户

參考澳門、新加坡、澳洲等地的經驗，當地政府透過「分期使用、小額多次」的設計，以增加民眾使用消費券的次數，希望提高他們額外消費的機會；而中國內地和台灣去年所發放的消費券，則引入類似「共付」的安排，民眾在使用消費券時，亦必須搭配一定比例的現金混合使用，變相「強制性」地要求民眾增加購物開支。有統計顯示，中國各省市居民使用消費券的關聯消費總額，便超出了政府發放消費券的面值達3.5倍甚至16.7倍，相當驚人。另一邊廂，民眾多消費亦能驅使企業擴大生產和投資，再帶動就業市場，達致良性循環，這就是財爺所言，能令經濟總量出現「放大式」增長的「乘數效應」。

有消息指，港府打算將5,000元消費券分期發放，相信就是想「擴大消費」。為了進一步加強這效果，政府或可考慮為每筆交易可使用的消費券金額設上限，以便更多小商户受惠。

「消費券」另一具爭議的地方，就是高昂的行政費和方便度。港府預計要花6億，較現金發放計劃的3.6億行政費多近一倍。筆者不了解電子支付的實際成本，難以評價，但希望當局能盡量採用既簡單又普及，且成本相宜的支付平台，以免浪費公帑，又影響使用度，亦要照顧不懂使用電子支付的長者需要。不過話說回來，採用「電子消費券」也有好處，就是可以借此契機「倒迫」過往只收現金的小商販加緊安裝有關系統，以及提升電子支付在各層面的滲透率，長遠有助零售業向綫上營運模式轉型發展。

研精準扶貧 兼支援受困行業

雖然今次「港版消費券」應該會走「無差別」的路綫，未必會特別補助指定人士或行業，但政府不妨也跳出框框，嘗試將其與精準扶貧以及支援受困行業結合起來，例如可仿效台灣做法，由慈善機構擔任統籌，發動市民「轉贈」消費券予有需要的人士。另外，政府亦可與受疫情打擊的「重災」企業合作，鼓勵、協助他們配合政府消費券的發放，舉行一些促銷活動，或推出特色優惠，藉此催谷消費擴大效應；政府甚至可考慮透過「防疫抗疫基金」或「中小企市場推廣基金」，為這類促銷推廣活動提供資助，或給予扣稅等。

比起「全民派糖」，消費券同樣能起到利民紓困的作用，而且在設計上有更大的發揮和延展空間，亦更容易達到特定的政策目標。尤其是當消費券計劃在年中落地之際，本港的防疫限制應會有所放寬，屆時消費券正好配合消費市道復甦，有助實現「報復性增長」。

▲ 當消費券計劃在年中落地之際，本港的防疫限制應會有所放寬，屆時消費券正好配合消費市道復甦，有助實現「報復性增長」。（資料圖片）