完善選舉制度 保港長治久安

全國人大常委會在周二（30日）全票通過修訂《基本法》附件一及二。今次修訂進一步完善香港行政長官和立法會的選舉制度，杜絕了反中亂港之徒透過選舉混入特區政治體制搗亂破壞，為確保「一國兩制」行穩致遠、香港繁榮穩定，提供了堅實的制度保障；我對此表示歡迎和堅定支持。

亂港分子癱瘓議會 阻礙施政

任何希望香港能夠重回正軌、長治久安的人，都會支持完善香港選舉制度。過去幾年，反中亂港和激進分子利用選舉制度的漏洞進入議會後對香港造成的禍害，相信大家早已有目共睹。他們為了阻礙政府施政，輕則瘋狂「拉布」，拖延會議，重則掟杯、潑墨、搶文件、掟臭彈，癱瘓議會；部分人更公然勾結外國勢力，企圖危害香港的憲制秩序，挑戰國家主權。他們的所作所為，早已令市民義憤填膺，如今中央出手完善選舉制度，除了是為香港撥亂反正之外，更是民心所向！

對於反對派人士故意「捩橫折曲」，批評修改選舉制度、落實愛國者治港是「民主倒退」、「打壓異己」，我認為簡直就是一派胡言。單從數字上看，選舉委會員席位由原來的1,200席變成1,500席，立法會議席由原來的70席增至90席，增幅分別超過2成，而且這些議席還涵蓋不同的社會界別，具廣泛代表性。這就足以證明，今次完善選舉制度，絕對是民主的大進步。

愛國要求 屬最基本政治倫理

反對派講到「打壓異己」，更是令人失笑。放眼全球，愛國都是最基本的政治倫理。如果反對派認為愛國要求是一種「打壓」，那有誰還會相信他們進入特區政治體制後會用心服務市民、維護國家和香港的利益？我奉勸這些反對派一句：別再妄想打着「民主」幌子進行反中亂港的勾當了，中央和香港市民都「不吃這一套」！

當然，法律的權威在於實施。要全面完善香港行政長官和立法會的選舉制度，做好本地修改選舉法例工作至關重要。我希望政府爭分奪秒、全力以赴做好修例工作之外，更要認真做好公眾解說工作，讓市民都能明白，完善選舉制度有利於議會有效運作、有利於政府施政、有利於市民安居樂業、有利於香港長期繁榮穩定！我亦深信，完善香港選舉制度、全面落實愛國者治港，定會為香港帶來更美好的明天！

▲ 完善選舉制度有利於議會有效運作、政府施政、市民安居樂業，以及香港長期繁榮穩定。（資料圖片）