解禁路綫圖初現 打針誘因應再增

本港昨天公布以新冠疫苗為本的解禁路綫圖，為復常邁出第一步。特首林鄭月娥宣布，只要員工及顧客接種疫苗，食肆營運可額外放寬，酒吧、派對場所等則能復業。從商家角度，受限行業的僱員為保飯碗，料將更踴躍接種，但對客人而言，新措施不算特別吸引，普羅大眾始終最渴望打針可免隔離出入香港，以便通商和外遊，港府今後要與各個業界審慎制定監察和煞停機制，嚴防疫情反彈，也要致力在外地爭取更多打針的「甜頭」。

疫苗氣泡復常 疫情反彈須停

林鄭指出，各防疫措施後天起延續兩周期間，將與業界探討用「疫苗氣泡」調整防控的細節。只要餐廳僱員已打至少1針，每枱將可坐6人，延長營業至凌晨，其後能為已打針的顧客劃出指定空間，一枱最多坐12人。連月關閉的酒吧和派對場所等，員工及客人均開始打針後，也將逐步有限度復業。

不少酒吧和卡拉OK等從業員已耗盡積蓄，早前不惜絕食，爭取撤銷停業。酒吧業約10萬名員工中，據指逾半人已預約或經已打針，不難想像，各處所和食肆的員工，為在新策下改善生計，均將更積極打針。

本港施打疫苗至今已有1個半月，截至昨日，仍僅約60萬或8%人打了至少一劑，難言理想，港府今次終於回應本欄的連番促請，制定出較詳細的解禁路綫圖，預約打針人數隨即倍增，應是好的開始，而誘因方面，則仍可加強，希望能有更好的效果。

有親友居於院舍或留醫者，固然欣喜終能藉打針再度探訪，跨境司機亦樂見獲准減少強檢，但他們只屬少數。尚未動身接種的市民，是否真會為了能在食肆「特定範圍」8人或12人同枱吃飯打針？各家庭只要有青少年或小孩，便即時無法享受新例。

本地已連續3天沒不明個案，但若任何區域或行業再現疫情，當局要全力堵截，防止擴散。制定復業路綫圖時，大家當然希望不斷改善及放寬，但官商要尋求共識，一旦疫情逆轉時，如何做到有序收緊，重罰違規者之餘，力求在可控情況下讓某些較安全的行業，維持經營，不要一刀切又全面停業。

有關行業也要顧全香港安全大局，心有準備，不要到時又大罵政府，行業間反應互相支持提點，別讓疫情爆發擴散。

據林鄭透露，港府在與新加坡商討重開旅遊氣泡時，主動加入了港人須打疫苗作條件，未來也考慮暫停本地個別免費檢測，冀推動打針遏疫。

不過，比起澳洲和新西蘭之間即將恢復近乎無條件的免隔離通關，已完成接種人士今後從澳紐或新加坡入境香港後，依然要檢疫長達7天，吸引力相形見絀。

澳紐免檢互通 港求打針北上

第4波疫情爆發前，有指本港只要14天內累計少於10宗社區確診，加上完善追查系統，內地可考慮容許港人免檢疫入境。這個指標本港再加努力，有機會趨近，當局應竭力爭取，盡快公布，打針後免檢疫的北上營商和回鄉探親的時間表和條件；內地人即將可藉「來港易」免檢來港，風險同樣趨近零的澳門和台灣人何時可享相同待遇，同樣亟待解答。

港府的解禁藍圖，毫無疑問是朝正確的方向進發，但清晰煞停機制必不可少，仍有疑慮的市民，亦暫未見到足夠誘因。當局須繼續科學為本，主動消除各方對疫苗的猶豫，特別要重振科興的勢頭，更要盡速宣布，港人何時才有機會藉打針免檢疫出入香港。

責任編輯：陳楚源