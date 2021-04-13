首設至尊及5+星級獎項 嘉許表現持續卓越之業界精英

▲ 疫情持續逾一年，香港專業驗樓學會會長詹濟南（右二）、副會長黃顯舜律師（左二）、常務秘書長鍾智剛（右一）及常務委員陳智康（左一）同稱，喜見一眾獲獎精英在「疫」境中保持高度專業，而2020年度「建造及裝修業優秀大獎」並增設多個獎項，嘉許表現持續卓越的業界團隊

疫情影響遍及各行業，建造及裝修業同樣受到不同程度的衝擊。為嘉許「疫」境中保持高質素的新樓盤及業內精英，一年一度由香港專業驗樓學會（下稱學會）舉辦的「建造及裝修業優秀大獎」（下稱大獎），今屆更增設有關抗疫獎項，表揚注重防疫的屋苑與承建商；另亦新增「5+」及「至尊」獎項，分別嘉許連續五年保持優秀水平的承辦商，以及屋苑和商場，鼓勵業界持續提升本港的樓宇質素。

2020年度大獎頒獎禮於4月12日在灣仔香港會議展覽中心舉行，各獎項得主順利誕生（得獎名單見附表），當中有9個新樓盤通過學會嚴格的驗樓標準，獲頒「五星級屋苑」獎項。另各有1個商場和屋苑，以及7個承建商，因持續創出佳績而勇奪首設的「2016-20年度至尊五星級屋苑／商場」與「5+星級優質承辦商」殊榮，化身業界楷模，冀推動同業共同進步。

▲ 詹濟南指出，應屆大獎特設「新樓抗疫及環境衞生獎」，表揚防疫出色的總承建商及屋苑，當中不少措施皆有助加強保障工人與業主的健康。

物料短缺拖慢施工 各界同心保持專業

回顧疫情持續逾一年，有「詹Sir」之稱的香港專業驗樓學會會長詹濟南直言，不少大廈及家居皆暫緩了非緊急的翻新工程，令裝修業的失業情況較為嚴重；另一邊廂，建造業地盤雖持續「有工開」，惟在興建新樓宇期間，業界普遍因不同地區「封關」及生產商停工，導致由石屎至門框等各式建造物料均嚴重短缺，在一環扣一環下，難免拖慢了整個施工程序，使交樓期亦因而延長。

在去年巡察的新樓盤中，香港專業驗樓學會常務委員陳智康補充，其中清潔項目的表現較為遜色，相信與疫情令其他舊屋苑有更緊急的清潔需要有關，故須抽調大量人手，令正準備交樓的新樓盤未及進行清理。而詹濟南則喜見在各方同心協力下，整體交樓質素未見減低，不少承建商更積極為抗疫推展大量防疫安排，加強保障工人健康。

注重防疫獲表揚 嚴選至尊屋苑商場

正因如此，詹濟南指出，今年學會新增了「新樓抗疫及環境生獎」，獲獎的總承建商除派送逾百萬個口罩予工人外，也以低價承接隔離中心的建造工程，出錢出力為抗疫作出貢獻，尤為值得嘉許。「該獎項不僅頒發予承建商，也有屋苑在交樓時推行良好的抗疫措施而獲獎，當中既有附贈消毒殺菌機作為業主的入伙禮物；也有引入消毒機械人，或是在交樓及入伙時，分別送全屋消毒，使住戶倍感安心。」

▲ 黃顯舜律師直言，從新增的「5+星級優質承辦商」及「至尊五星級屋苑/商場」」可見，業界不只着眼於收樓一刻，而是不斷力求進步，令本港樓宇質素保持高水平。

另一方面，有鍳於2016年度首設「五星級屋苑」及「五星級商場」獎項，香港專業驗樓學會副會長黃顯舜律師表示，是時候重新勘察歷屆得獎屋苑及商場的現況，經「詹sir」領軍重臨舊地，再次根據各項嚴謹標準，逐一審視不同施工項目及物業管理水平，選出其質素與獲獎時完全一致且歷年得分最高的屋苑及商場，頒授「2016-20年度至尊五星級屋苑／商場」獎項。

五年一度頒星級獎 鼓勵業界不斷求進

「與此同時，我們在回顧各項大獎的發展歷程時，亦留意到有部分表現突出的承辦商是得獎常客，每年在頒獎台上也看到他們的身影，應獲業界推崇。因此，我們也向他們頒發『5+星級優質承辦商』的榮譽，以示推崇。」黃顯舜律師補充，這兩項至尊及「5+」獎項，預期將每5年頒發一次，期望藉此鼓勵業界持續保持良好的施工質素及管理水平，令業主安心收樓之餘，也能住得開心。

對於連續兩次在疫情中舉行頒獎禮，香港專業驗樓學會常務秘書長鍾智剛坦言感受甚深，尤感欣喜的是看到不少承建商及業界人士始終堅守崗位並維持專業水平，令新樓盤任何環境也能保持高質素。副會長黃顯舜律師亦讚揚他們不只着眼於收樓一刻，而是數年後仍保持「五星級屋苑」的水平，反映業界不乏具使命感的有心人，令港人可放心置業。而詹濟南則讚揚業界同工發揮「敬業樂群」的精神，創多贏局面。

學會具三大願景 攜業界助港人置業安居

受疫情影響，黃顯舜律師稱，因應去年無法前赴內地及海外地區，原定走訪大灣區多個城市、上海及泰國等地的行程被迫取消，期望待疫情紓緩可重新「通關」後，學會能再到這些港人置業的熱門地點，採用在本港具認受性的專業驗樓標準勘察當地的新樓盤，以供他們作置業參考。

經歷了充滿挑戰的一年，詹濟南及黃顯舜律師提到學會的目標及願景時，指今年將聚焦於三大範疇，其一是力求在「通關」後，繼續往不同地區「驗樓」，為喜歡在內地及海外置業的港人，提供一個符合所需的置業標準；其二是推動業界保持抗疫期間的專業精神，使建屋質素得以不斷攀升；其三是期望疫情漸趨緩和，建造及裝修業盡快恢復生機，為港人帶來更多優質樓盤，達致安居樂業。

（資料由客戶提供）