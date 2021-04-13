中信泰富秉持專業至善 匠心建構豪宅經典 再奪優秀屋苑大獎殊榮 物業質素備受肯定

▲ 集團會考慮項目主要環境優勢，再在整體規劃及設計時發揮其吸引之處。

中信泰富有限公司（下稱中信泰富）一直以建造優質建築項目，提供一個非凡優質的安樂窩，以及五星級的售前和售後服務給買家為目標，以高標準的建設及服務，精心打造優質時尚豪宅居停。集團一向以「誠信、卓越、融合及創新」為宗旨，秉承專業質素，匠心打造多個頂級五星級屋苑，在業界獲得極高評價。

繼早前發展的九龍加多利山地標級低密度豪宅府邸「KADOORIA」於「建造及裝修業優秀大獎」中連奪多項大獎後，今年集團再下一城，憑藉馬鞍山落禾沙珍罕臨海住宅項目「峻源」，再度榮獲六個大獎。其中包括「優秀屋苑獎」、「最佳品質監控團隊獎」、「五星級屋苑獎之發展商」及「五星級屋苑獎之物業管理公司」，成績斐然，見證集團之市場推廣及銷售團隊、物業管理團隊和建築團隊專注每個細節。不單從用家角度設計及建設優質建築項目，以客為尊用心滿足用家每一個期望，同時亦與中信泰富轄下專業的管理及施工團隊通力合作，攜手同心地付出最大努力及誠意，建構出一個又一個豪宅經典，成就出一個贏盡口碑的優質品牌，物業質素備受肯定。

團隊環環緊扣 成就五星級優質居停

中信泰富深明要服務質素出色，品質監控是重要一環，故此不論在設計、項目管理、工程質量監督等方面一直嚴格堅持要求。集團認為，項目如有合拍的管理及施工團隊執行及實踐品質監控是成功主要的因素，所以其項目管理團隊與顧問團隊連同承建商在品質監控上、提升交樓標準上都是一絲不苟，以建造優質建築項目，以及五星級服務給買家為目標。在屋苑設計上，集團處處以客為尊，每每從用家角度設計及建設優質建築項目，確保屋苑質素能滿足用家期望。

貼心設計 締造尊尚生活享受

「峻源」於規劃及設計上都費盡心思，實踐全方位生活配套「Balanced Lifestyle」豪宅品牌概念，是次勇奪多個獎項，代表中信泰富獲得市民的認同，對集團而言是一種鼓舞。對外融合自然的綠化環境，展現屋苑開揚的布局，予人寫意開心的氛圍。對內則跳出會所的基本配套，善用山海之地理優勢，為住戶提供多元活動，締造尊尚生活享受。

集團今年以「峻源」獲得「五星級屋苑獎」，屋苑背山面海，背靠馬鞍山綿綿青巒，前臨海星灣至赤門海峽多層次海景。同時「峻源」位處交通匯點，坐擁鐵路及幹道，都市與後花園的交匯處，各式生活享受無遠弗屆。另設垂直綠化圍牆，水池園庭，近100種林木種類，將綠化環境與翠綠青巒融合。水滴型露台，波浪的流綫外型，與海星灣一帶海岸綫相映成趣，加上4房單位特設觀景走廊，引進自然光綫之外，亦拉近室內與自然壯麗景觀的距離。

此外，中信泰富具備一個專業而又與時並進的物業管理團隊，致力運用創新科技，提升屋苑管理，當中包括再生能源設施如附有太陽能技術的灌溉系統、滅蚊機及照明燈等，智能監控設施方面便配備了智能感應監察及空氣監察系統等。集團旗下恒聯昌物業管理有限公司亦再獲殊榮，同時獲頒「五星級屋苑之物業管理公司」，是對團隊一直以最高標準提供優質以及多元化物業發展的肯定，將住戶的需求作為首要的考慮，未來亦會繼續為住戶提供全面貼心、智能及創新的卓越物業管理服務，重視專業和團隊合作，藉以優化物業管理質素。

▲ 項目迴旋處大氣典雅，其設計與園庭融為一體，呈現開揚的空間感。

與時並進 致力運用創新科技

集團之物業管理團隊堅持由心出發的貼心服務，推行「Always Delighting Everyone」的企業理念，為屋苑住戶、屋苑賓客在峻源提供全面和專業的服務，憑藉以客為本「Closer to Customer」的服務理念，與住戶建立緊密關係，並引入「禮賓大使」服務，把屋苑每座的保安崗位變身為禮賓服務櫃位，由訓練有素的禮賓大使為顧客提供親切貼心的服務，亦定期進行「客戶服務滿意度調查」，了解各住戶對物管服務的意見，並就所取得數據加強員工培訓及分享，以確保服務質素。

此外，團隊又引進時尚生活體驗服務，例如全港首創電動車共享服務、有機耕種課程、遊艇租賃及街跑訓練等，善用環境配套，讓屋苑住戶走進大自然。

展望未來，物業管理的挑戰甚多，當中以科技和創新至為重要，智能物業管理為客戶提供專業、優質及可靠的物業管理服務是不可或缺的工作。因此中信泰富的團隊制定了一套創意物業管理策略，並成立小組，以發展、實施和維持創新之有效物業管理系統，以確保物業能維持持續增值之狀況，及提升物業管理上給予客戶的非凡體驗。

▲ 中信泰富對物業質素要求甚高，物業會所設施設計時尚高雅，務求為業主帶來不一樣的生活體驗。

中信泰富馬鞍山落禾沙珍罕臨海住宅項目「峻源」於「2020年度建造及裝修業優秀大獎」奪得六個大獎，當中包括：

1 「優秀屋苑獎」

2 「最佳品質監控團隊獎」

3 「五星級屋苑獎之發展商」

4 「五星級屋苑獎之物業管理公司

中信泰富九龍加多利山地標級低密度豪宅府邸「KADOORIA」於「2018年度建造及裝修業優秀大獎」奪得五個大獎，當中包括：

1「優秀屋苑獎」

2「五星級屋苑獎之發展商」

3「五星級屋苑獎之物業管理公司」

（資料由客戶提供）