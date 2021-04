「上源」融入悠然生活哲學 以人為本 打造舒適生活空間

「Le Pont上源」坐落掃管笏低密度住宅地段,鄰近黃金海岸度假區,背倚大欖群山,坐擁自然寫意,一席矜罕難尋²。

▲ Le Pont - 項目外觀實景照片¹

全港罕見 獨特「Sky Bridge」建築

▲ Sky Bridge實景照片³

「上源」的特色建築「Sky Bridge」,構想源於建築師觀察到城市人對旅遊和郊遊的熱衷,進而於項目上建成一道總面積逾20,000平方呎的空中綠徑,薈萃多項高臨天際的園林區及公共設施。

「Sky Bridge」巍然橫臥項目頂層之上,將5座高座住宅連繫一體,勾劃出宏偉獨特的建築輪廓,線條起伏有致,與周邊遠近高低的山脈相呼應,迴然形成一道居高臨下的山徑走廊,營造拾級上下的漫步體驗,敞開360度視野及廣闊的公共空間,將山脈線、地平線及天際線,與生活融而為一。環繞在項目內圍,更特設近一公里的「健康緩跑徑」,鋪以跑步專用物料,讓人在四季園景中,踏出健康步伐,盡情揮灑汗水。健康生活,隨時咫尺可享²。

特色四季園林 綠意鋪天蓋地

▲ Sky Bridge實景照片³

▲ 淙巒平臺實景照片³

有別於其他採用常綠植物的單一園景,「上源」廣植了近60種不同季節植物,植株超過700棵樹木,勾勒出四季分明的特色園林。由地面的「四季花廊」、「琤然流水」到「Sky Bridge」,由下而上,層層盈滿綠意及色彩。

「上源」的園林規劃不僅涵蓋四季天時,更是一場目不暇給的生態巡禮:從自然環境中還原的溪流拾級而下,遠山與近景重疊交錯,人與自然諧協交融。生態與生活,在此密不可分。

度假式尊逸會所 豐富享受

▲ Club Le Pont 室內恆溫游泳池實景照片³

▲ Club Le Pont 尚聚廳及臻萃廳實景照片³

尊尚會所「Club Le Pont」面積逾3.2萬平方呎,以大自然為設計主題,將自然景物投射進室內會所。「Club Le Pont」會所設施豐富,配備近20項動靜設施,周全顧及不同年齡層,包括「童遊樂園」、「閱樂廊」、「親子休閒室」、「玩樂室」、「棋樂室」等兒童遊樂及親子設施;另設「室內恆溫游泳池」、「泡泡按摩池」、「嬉水池」、「躍動健體室」、「蒸浴室」和「Sing樂室」等動靜消閒;更配備「尚聚廳」和「臻萃廳」兩大宴會廳及「V Café」健康餐飲廊,既適合樂聚天倫與款待親朋,更能為繁忙的都市生活放鬆身心。

The Manor by Le Pont⁴展現尊貴時尚洋房氣派

▲ The Manor - Premium House 外觀實景照片⁵

▲ 33號洋房客廳實景照片⁶

▲ 17號洋房客廳實景照片⁵

「Le Pont 上源」洋房系列 The Manor by Le Pont⁴ 位處項目獨立一隅,共設30間獨立洋房,當中包括27間 Premium House⁴ 及3間 Executive House⁴,分別為四套房及五套房設計,全部均備內置樓梯直達地庫停車場,Executive House⁴ 更專設泳池及私家升降機,獨具私密豪宅氣派。The Manor by Le Pont⁴ 均附設前後花園及私人天台,住戶除了可於花園及天台細賞翠綠園林景致,亦可透過室內樓梯頂部特設的Skylight天窗,欣賞戶外景致,室內樓梯頂部特設 Skylight 天窗,既可賞戶外景致,亦可將光線引入屋內。廚房家電精選瑞士百年品牌V -ZUG,包括鐵板燒、雙頭電磁爐,以及嵌入式酒櫃、咖啡機、保溫櫃等,烤焗爐更配自動清洗功能,為住戶打造星級入廚體驗。智能家居元素進一步升級,附設Schneider Electric 的 KNX Multitouch Pro 智能觸控屏幕,讓住戶一鍵操控大宅的廳房燈光及冷氣,享受智能便捷的家居生活。

區域:屯門 | 街道名稱及門牌號數:掃管笏路99號 | 賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:www.lepont.com.hk | 本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情,請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察,以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

1. 本相片於2020年7月23日於發展項目拍攝,並經電腦修飾處理,圖內的顏色、用料、裝置、裝修物料、設備、家具、裝飾物、植物、園景及其他物件等並非交樓標準,未必會在實際發展項目內出現,僅供參考,並不構成或不應被視作為任何有關發展項目之實際設計、佈局、間格、規格、建築、位置、特色、圖則、裝置、裝修材料、設備、家具、裝飾物、植物、園藝及其他物件或其鄰近地方、設施、樓宇或建築之要約、陳述、承諾或保證(不論明示或暗示)。賣方保留其修改及改變發展項目之設計、規格、特徵、圖則、用料和用途及其他設施、部分和區域之絕對權利,事先毋須通知任何買家。買家切勿依賴此相片作任何用途或目的。有關發展項目的詳細資料,請參閱售樓說明書。

2. 以上描述僅為發展項目周邊環境的大概描述,並不代表所有單位同時享有相關景觀。所述景觀受單位所處層數、座向及周邊建築及環境所影響,並不適用於所有單位,且周邊建築、設施及環境會不時改變,僅供參考。賣方對發展項目周邊環境或景觀並不作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。以上圖片為庫存圖片,並非拍攝於發展項目,亦不會構成發展項目一部份。以上設施、建築物、景觀並非毗鄰發展項目,而這些設施、建築物、景觀亦不會或不一定在發展項目視線範圍之內。以上相片不構成任何賣方就發展項目不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。

3. 以上會所相片於2020年7月23日於Club Le Pont拍攝,並經電腦修飾處理,僅供參考。 | 會所及/或康樂設施內的設施及落成日期以屋宇署、地政總署及/或其他相關政府部門之最終批核為準。會所/康樂設施於住宅物業入夥時未必能即時啟用。部份設施及/或服務的使用或操作可能受制於有關部門發出之同意書或許可證或需額外付款。會所各區域及設施的名稱為推廣名稱,將不會在公契、臨時買賣合約、買賣合約、轉讓契、或其他業權契據中顯示。

4. The Manor by Le Pont, Premium House 及Executive House命名僅作推廣之用,並不會用於或出現在臨時買賣合約、買賣合約、轉讓契、公契或其他業權或法律文件。

5. 本相片於2020年12月3日及4日於發展項目拍攝,並經電腦修飾處理,圖內的顏色、用料、裝置、裝修物料、設備、家具、裝飾物、植物、園景及其他物件等並非交樓標準,未必會在實際發展項目內出現,僅供參考,並不構成或不應被視作為任何有關發展項目之實際設計、布局、間格、規格、建築、位置、特色、圖則、裝置、裝修材料、設備、家具、裝飾物、植物、園藝及其他物件或其鄰近地方、設施、樓宇或建築之要約、陳述、承諾或保證(不論明示或暗示)。裝置、裝修物料及設備之提供以買賣合約規定作準。賣方保留其修改及改變發展項目之設計、規格、特徵、圖則、用料和用途及其他設施、部分和區域之絕對權利,事先毋須通知任何買家。買家切勿依賴此相片作任何用途或目的。有關發展項目的詳細資料,請參閱售樓說明書。

6. 本相片於2020年12月22日於發展項目拍攝,並經電腦修飾處理,圖內的顏色、用料、裝置、裝修物料、設備、家具、裝飾物、植物、園景及其他物件等並非交樓標準,未必會在實際發展項目內出現,僅供參考,並不構成或不應被視作為任何有關發展項目之實際設計、布局、間格、規格、建築、位置、特色、圖則、裝置、裝修材料、設備、家具、裝飾物、植物、園藝及其他物件或其鄰近地方、設施、樓宇或建築之要約、陳述、承諾或保證(不論明示或暗示)。裝置、裝修物料及設備之提供以買賣合約規定作準。賣方保留其修改及改變發展項目之設計、規格、特徵、圖則、用料和用途及其他設施、部分和區域之絕對權利,事先毋須通知任何買家。買家切勿依賴此相片作任何用途或目的。有關發展項目的詳細資料,請參閱售樓說明書。| 賣方:滙恩有限公司| 賣方的控權公司:Wkinv HK I Limited、Wkinv HK Holdings Limited、萬科置業(香港)有限公司、上海萬科企業有限公司、上海萬科投資管理有限公司、萬科企業股份有限公司| 發展項目的認可人士:黃智健| 發展項目的認可人士以其專業身份擔任經營人、董事或僱員的商號或法團:呂元祥建築師事務所(香港)有限公司|發展項目的承建商:中國海外房屋工程有限公司|就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所:孖士打律師行| 已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構:中國銀行(香港)有限公司(此貸款已結清)、中國農業銀行股份有限公司香港分行(此貸款已結清)、中國建設銀行股份有限公司香港分行(此貸款已結清)、交通銀行股份有限公司香港分行(此貸款已結清)、星展銀行有限公司,香港分行▽(此貸款已結清)、中國工商銀行(亞洲)有限公司(此貸款已結清)、南洋商業銀行有限公司(此貸款已結清)、創興銀行有限公司(此貸款已結清) | 已為發展項目的建造提供貸款的任何其他人:萬科置業(香港)有限公司| 詳情請參閱售樓說明書。廣告由賣方發布,或在賣方的同意下由另一人發布。| 製作日期:2021年3月31日

